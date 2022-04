Uomini e donne Vip al posto di Temptation Island: "Maria ha scelto Silvia Toffanin per la conduzione"

Passaggio di testimone? Forse più una prova. Il settimanale Nuovo Tv, ha anticipato che Maria De Filippi sarebbe pronta a lanciare una nuova versione di Uomini e Donne. L'amato e famoso dating show che anima i pomeriggi di Canale 5 potrebbe andare in onda anche questa estate al posto di Temptation Island, ma con una grande novità: i protagonisti saranno dei vip.

Uomini e Donne Vip quando inizia

Temptation Island, almeno per questa estate, rimarrà solo un ricordo. Al posto delle liti e dei tradimenti smascherati ai falò, su Canale 5 potrebbe andare in onda la versione vip dell'amato Uomini e Donne. I tronisti sarebbero quindi persone note dello showbiz e secondo quanto riportato da Nuovo Tv le puntate sarebbero otto e le registrazioni dovrebbero svolgersi prima dell'estate così da permettere la messa in onda nelle calde sere estive.

Maria De Filippi avrebbe scelto come sua sostituta, se così si può dire, Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo si troverebbe così a dirigere un esperimento interessante.

Chi sono i tronisti di Uomini e Donne Vip

Le indiscrezioni sui primi possibili nomi dei tronisti sono abbastanza shock. I papabili single scelti oltre ad essere noti al grande pubblico, sono conosciuti per le loro storie d'amore finite più o meno bene: Valeria Marini, Antonio Zequila e poi Pamela Prati.

Già i primi due nomi bastano per comprendere come potrebbe svolgersi lo show, ma la possibile presenza di Pamela, dopo il caso Mark Caltagirone e la causa con Mediaset, rende il tutto ancora più interessante, lo ricordiamo però: al momento sono solo rumors.