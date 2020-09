Uomini e Donne, le nuove troniste sono Sophie Codegoni e Jessica Antonini

Su Canale 5 torna 'Uomini e Donne', il dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10. Dopo la presentazione di Davide e Gianluca, si completa oggi la rosa dei protagonisti di questa edizione. A sedere sul trono due bellissime ragazze: Sophie e Jessica. Conosciamole meglio

Chi è Sophie Codegoni

È cresciuta a Riccione e attualmente vive tra Milano e Varese. Ha un fratello di 10 anni a cui è legatissima ed è molto legata ai suoi suoi genitori. Studentessa, da otto mesi lavora come modella per il brand di Chiara Ferragni. Cerca un fidanzato che non pretende di cambiarla, ma in amore è sempre pronta a mettersi in gioco.

Jessica Antonini

Ha vissuto prima a Roma e per tre anni a Milano. Ora vive a Stimigliano (Rieti). È mamma di un bambino di 5 anni. Fa la tatuatrice, lavora come modella e recentemente è impiegata alle Poste come assistente alla clientela. Vuole trovare un compagno che condivida con lei il sogno di un grande amore.