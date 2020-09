Uomini e Donne, i nuovi tronisti sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis

L'attesa è finita. Su Canale 5 torna 'Uomini e Donne', il dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10. Dopo il colpo di scena di Gemma, che nella prima puntata ha sfoggiato il suo lifting al viso, è il momento del trono classico. Svelati i due nuovi tronisti, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Conosciamoli meglio.

Chi è Davide Donadei

Vive a Parabita (Lecce) e ha un fratello di 27 anni. È legatissimo alla mamma che l'ha cresciuto da sola. Ha lavorato per anni in un ristorante che poi ha preso in gestione. Amante dello sport, nel tempo libero gioca a calcio e va in palestra. Vuole trovare una compagna con cui poter essere se stesso e che porti un valore aggiunto alla sua quotidianità.

Chi è Gianluca De Matteis

Vive a Mentana (Roma), ha una sorella di 26 anni. Lavora come fisioterapista e coltiva moltissimi interessi: calcio, motociclismo, surf, chitarra e recitazione. È appassionato di viaggi e ha visitato molti paesi extraeuropei. Sogna un amore travolgente, come la sua compagna. La sua donna ideale infatti è solare e dinamica, in grado di tenergli testa.