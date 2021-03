L'elenco delle uscite di aprile su Star, da Nomadland a Narciso Nero

Disney ha annunciato oggi il palinsesto con i titoli di film e serie tv che usciranno in streaming ad aprile su Star. Tra le principali novità in uscita il prossimo mese sulla piattaforma per adulti di Disney+, si segnala innanzitutto Nomadland, film che ha ottenuto diverse nomination all'Oscar dopo aver vinto anche due Golden Globes.

Tra le serie, la nuova Star Original del mese è Narciso Nero, tratta da un libro che nel 1947 aveva già ispirato un film vincitore di due Oscar. Nella lista delle principali uscite di Star ad aprile ci sono poi film classici come Il padre della sposa o recenti come La forma dell'acqua, mentre per quanto riguarda le serie c'è la seconda stagione di Solar Opposites e titoli da rivedere come Criminal Minds e Bob Burger's.

Di seguito l'elenco delle principali novità di aprile 2021 su Star, con le trame, le anticipazioni e le date di uscita in streaming.

Nomadland (film - novità)

Data di uscita: 30 aprile

Un viaggio nell’America occidentale con l’acclamato film di Chloé Zhao, vincitore ai Golden Globe nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia. Nomadland è interpretato dalla due volte vincitrice dell’Academy Award Frances McDormand (Fargo; Tre manifesti a Ebbing, Missouri), dal candidato all’Academy Award David Strathairn (Good Night, and Good Luck), e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, i quali sono apparsi nell’acclamato libro di Jessica Bruder “Nomadland. Un racconto d’inchiesta” (edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloé Zhao.

Nomadland è incentrato su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Narciso Nero (serie tv - novità)

Data di uscita tutti gli episodi: 16 aprile

Serie FX Star Original, Black Narcissus è basata sul romanzo best-seller di Rumer Godden che aveva già ispirato un film nel 1947, vincitore di due Oscar.

Mopu, Himalaya, 1934. Un remoto palazzo in cima alla scogliera, un tempo noto come la “Casa delle Donne”, nasconde diversi segreti oscuri. Quando le giovani suore di St. Faith tentano di stabilire qui la loro missione, i cupi misteri del posto risvegliano desideri proibiti che sembrano destinati a far ripetere una terribile tragedia.

Durante gli ultimi anni del dominio britannico in India, l’ambiziosa e giovane suora Suor Clodagh guida una missione in una parte remota dell’Himalaya. Il palazzo di Mopu è stato donato dal generale Toda Rai, che spera che le Suore di St. Faith liberino la “Casa delle Donne” dagli infelici ricordi legati alla sua defunta sorella, Srimati.

Sebbene Clodagh ignori gli avvertimenti dell’agente corrotto del generale, il signor Dean, l’isolamento e la malattia si faranno sentire e la volubile Suor Ruth sarà più condizionata delle altre dall’atmosfera inquietante del palazzo. Mentre passato e presente si fondono, l’arrivo del giovane generale Dilip Rai fa esplodere dei desideri repressi che potrebbero sfociare in uno scontro fatale.

Solar Opposites (serie animata - seconda stagione)

Data di uscita della seconda stagione: 9 aprile

Star Original Co-creata da Justin Roiland (Rick e Morty) e Mike McMahan (Rick e Morty), Solar Opposites è incentrata su un gruppo di quattro alieni che scappano dal loro pianeta natale che sta per esplodere e si schiantano su una casa pronta per il trasloco, nell’America suburbana. Due di loro pensano che la Terra sia orribile, mentre gli altri due pensano sia fantastica. Korvo (Justin Roiland) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo l’inquinamento, il volgare consumismo e la fragilità umana, mentre Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) amano gli umani e la loro TV, il cibo spazzatura e le cose divertenti.

La loro missione: proteggere Pupa, un super computer vivente che un giorno si evolverà nella sua vera forma, li consumerà e terraformerà la Terra. Nella seconda stagione di Solar Opposites, i protagonisti si imbarcano in avventure più grandi, divertenti e diverse che mai.

Criminal Minds (serie tv)

Data di uscita stagioni 1-14: 2 aprile

Jason Gideon lavora con una squadra d’elite di profiler dell’FBI, l’Unità di Analisi Comportamentale, in questo drama poliziesco che si concentra sui criminali piuttosto che sui loro crimini. Ancora in convalescenza in seguito a un esaurimento nervoso provocato da un caso precedente, Gideon si fa aiutare da un eclettico gruppo di membri della squadra incaricati di elaborare profili psicologici e comportamentali per entrare nelle menti criminali più contorte del Paese.

Bob's Burgers (serie animata)

Data di uscita stagioni 1-9: 9 aprile

Bob’s Burgers racconta le avventure quotidiane di un ristoratore di terza generazione di nome Bob mentre gestisce Bob’s Burgers con l’aiuto di sua moglie e dei loro tre figli.

Bob e la sua eccentrica famiglia hanno grandi idee sugli hamburger, ma non eccellono in quanto a servizio e raffinatezza. Nonostante i banconi unti, la posizione non eccellente e la penuria di clienti, Bob e la sua famiglia sono determinati a far sì che la “grande ri-riapertura” di Bob sia un successo.

Fosse/Verdon (miniserie)

Data di uscita di tutti gli episodi: 16 aprile

Miniserie FX che racconta la storia professionale e d’amore tra Gwen Verdon – considerata la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi – e Bob Fosse – coreografo, ballerino e visionario regista (Cabaret, All that Jazz). A dare vita alla coppia Fosse/Verdon, Michelle Williams – più volte candidata all’Oscar (Manchester By The Sea e Blue Valentine su tutti) e vincitrice di un Golden Globe per Marilyn – e il premio Oscar Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

Grown-ish (serie tv)

Data di uscita stagioni 1-2: 23 aprile

Zoey Johnson inizia il college e intraprende un esilarante viaggio verso l’età adulta. Dal produttore esecutivo di Black-ish, Kenya Barris, una serie sui problemi attuali che affrontano studenti e coordinatori nel mondo dell’istruzione superiore.

La forma dell'acqua (film)

Data di uscita: 23 aprile

Dal maestro della narrazione Guillermo del Toro, La Forma dell’Acqua è una favola ultraterrena ambientata intorno al 1962 sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda. All’interno del remoto laboratorio governativo di massima sicurezza dove lavora, la solitaria Elisa vive intrappolata tra silenzio e isolamento. La sua vita viene cambiata per sempre quando lei e la sua collega Zelda scoprono un esperimento segreto.

Il padre della sposa (film)

Data di uscita: 2 aprile

Giovane dentro, e lontano dal voler smettere di essere un padre a tempo pieno, George Banks riesce a malapena a concepire che la sua figlia prediletta ventiduenne, Annie, sia abbastanza grande per uscire con i ragazzi, figurarsi immaginarla lungo la navata della Cappella dell’Amore con uno di loro. Riluttante ad accettare il suo futuro genero, Bryan e l’eccentrico coordinatore di nozze Franck, assunto da Nina, la madre della sposa, George lotta con i traumi quotidiani causati dalle due parole più costose, e difficili da accettare, nel vocabolario delle sue figlie: “Lo voglio”.

Il padre della sposa 2 (film)

Data di uscita: 2 aprile

Avendo appena fatto sposare la sua adorata figlia, George Banks è finalmente libero da ogni vincolo. Così, quando sua figlia e sua moglie Nina annunciano entrambe di essere incinte, George si ritrova in un susseguirsi di situazioni incredibili, cercando disperatamente di rivivere i giorni strani e inusuali della sua gioventù.

Signs (film)

Data di uscita: 23 aprile

A Graham Hess (Mel Gibson) e alla sua famiglia viene detto che gli extraterrestri sono responsabili dei grandi cerchi che trovano nel loro campo di grano. Da lì a poco questi segni vengono trovati in tutto il mondo.

X-Files - Voglio crederci (film)

Data di uscita: 16 aprile

Quando un gruppo di donne viene misteriosamente rapito, il caso diventa subito un X-Files. La squadra migliore per risolverlo è quella composta dagli ex-agenti Fox Mulder e Dr. Dana Scully, che non hanno alcun desiderio di rivivere il loro oscuro passato.