Dai supereroi ai maghi, da Bud Spencer e Terence Hill al Libro della vita: le uscite di gennaio su Disney+

Disney Italia ha annunciato le uscite di gennaio 2021 sulla piattaforma di streaming Disney+: tra nuove serie tv Marvel, cortometraggi Pixar, film quasi inediti e grandi classici come "Io sto con gli ippopotami", si tratta di un menù ricco di opportunità di divertimento per tutta la famiglia.

13 film con Bud Spencer e Terence Hill (1-22 gennaio)

Non sono certo film nuovi, e non hanno bisogno di presentazioni, ma i film con Bud Spencer e Terence Hill sono per milioni di italiani un fenomeno di culto che non accenna a svanire col passare degli anni e dei decenni. Anzi, dai genitori ai figli l'amore per i film della coppia più amata del cinema italiano si tramanda di generazione in generazione.

A Capodanno l'antologia dei film di Carlo Pedersoli e Mario Girotti (i veri nomi dei due attori) inizia con tre film: "Io sto con gli ippopotami" (1979), "Più forte ragazzi" (1972) e "Poliziotto Superpiù" (1980). La seconda tranche sarà visibile a partire dall'8 gennaio, e comprenderà cinque titoli: "...Altrimenti ci arrabbiamo!" (1974), "Lo chiamavano Trinità" (1970) e il sequel "Continuavano a chiamarlo Trinità" (1971), "Chi trova un amico trova un tesoro" (1981) e "Banana Joe" (1982). Infine, il 22 gennaio sarà la volta degli ultimi cinque film di questa retrospettiva: "Cane e gatto" (1983), "Miami Supercops" (1985), "Nati con la camicia" (1983), "Non c'è due senza quattro" (1984) e "Pari e dispari" (1978).

Onward - Oltre la magia (6 gennaio)

Il giorno dell'Epifania su Disney+ sarà rilasciato il lungometraggio di animazione Pixar "Onward - Oltre la magia". Il film del 2020 doveva essere distribuito nei cinema, ma a causa della pandemia l'uscita è stata rinviata, un po' come successo con Soul: in Italia, Onward è uscito al cinema dal 19 agosto, prima che le sale fossero nuovamente chiuse.

Onward è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia e per trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre

Ecco il trailer di Onward, in uscita il 6 gennaio su Disney+

Marvel Studios: Legends (8 gennaio)

I fan dell'universo cinematografico Marvel avranno un 2021 ricco di soddisfazioni. La prima arriva l'8 gennaio con l'uscita di "Marvel Studios: Legends", serie tv che mostra ogni singolo personaggio presente nel Marvel Cinematic Universe in alcuni dei loro migliori momenti: in ogni episodio, la serie esamina individualmente eroi, antagonisti e migliori momenti del MCU e di come sono connessi fra loro, in anticipazione delle future serie tv che usciranno su Disney+.

I primi due episodi parleranno di Wanda Maximoff e Vision, la cui serie dedicata uscirà solo una settimana più tardi (vedi sotto).

WandaVision (15 gennaio)

E infatti il 15 gennaio esce WandaVision, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Unendo televisione classica e MCU, questa serie vede protagonisti Wanda Maximoff e Vision, due individui dotati di super poteri che conducono a Westview vite di periferia idealizzate, ma che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

Questo il trailer in italiano di WandaVision

Pixar Popcorn (22 gennaio)

Si sa ancora pochissimo di Pixar Popcorn, che sarà caricato su Disney+ dal 22 gennaio. Da quanto trapelato finora, è una collezione di cortometraggi che mostrano i personaggi del mondo Pixar in brevi ed emozionanti storie. E ci sarà anche un corto su Soul, il fenomeno del momento.

Al momento si conoscono i titoli e i film di riferimento di 8 episodi di questa serie: To Fitness and Beyond (Toy Story), Chore Day: The Incredibles Way (Gli Incredibili), Cookie Num Num (Gli Incredibili), Dory Finding (Alla ricerca di Nemo), Ducky & Bunny (Toy Story), Soul of the City (Soul), Dancing With The Cars (Cars), A Day in the Life of the Dead (Coco).

Amelia Earhart: una vita in volo (22 gennaio)

Si tratta di un documentario di National Geographic, in cui l'esploratore Bob Ballard cerca di risolvere uno dei più grandi misteri di tutti i tempi: la scomparsa di Amelia Earhart, pioniera dell'aviazione, dispersa il 2 luglio 1937 mentre cercava di fare il giro del mondo in aereo.

Il libro della vita (22 gennaio)

Il libro della vita (titolo originale The Book of Life) è un film di animazione prodotto nel 2014 da Guillermo Del Toro per 20th Century Fox, la casa cinematografica acquisita da Disney nel 2019.

La storia si basa sulla festa del Día de Muertos della tradizione messicana, la stessa da cui parte Coco, film Pixar del 2017. In questo caso, la trama ruota intorno alla scommessa di La Muerte, la dea della Terra dei Ricordati, e Xibalba, il dio della Terra dei Dimenticati: se vincerà Xibalba, i due si scambieranno i loro rispettivi regni, mentre se vincerà La Muerte allora Xibalba non dovrà più interferire con i mortali. L'oggetto della loro scommessa sono tre ragazzini: Manolo Sanchez, Joaquín Mondragon e Maria Posada.

Il trailer italiano de Il Libro della Vita

Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero (29 gennaio)

Film del 2010 diretto da Michael Apted e prodotto anch'esso da 20th Century Fox. Basato sul romanzo Il viaggio del veliero, quinto libro del ciclo Le cronache di Narnia scritto da C. S. Lewis, racconta del viaggio di Re Caspian, dei fratelli Lucy ed Edmund Pevensie, del cugino Eustace Scrubb e del topo Ripicì per le misteriose isole del mondo di Narnia.

Trailer in italiano

PJ Masks - Super pigiamini (29 gennaio)

Quarta stagione della serie animata anglo-francese per bambini, che in Italia viene trasmessa da Disney Junior e Rai Yoyo. La nuova inedita stagione sarà disponibile su Disney+ dal 29 gennaio, con 7 episodi.

Come sanno i più piccoli, la serie di PJ Masks parla delle avventure di tre undicenni - Connor, Amaya e Greg - che di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano i supercriminali.

Marvel's Spider-Man: Maximum Venom (29 gennaio)

Il mese di gennaio si chiude con la terza stagione della serie animata sull'Uomo Ragno, in cui ha un ruolo sempre più centrale Venom, personaggio con un rapporto "ambivalente" nei confronti di Peter Parker (come sanno i veri fan).

Questo il seguito della terza stagione di Marvel Spider-Man