Vacanze ai Caraibi: stasera il film con Christian De Sica e Luca Argentero: trama e cast

Vacanze ai Caraibi va in onda oggi, 31 luglio, su Rete 4. Neri Parenti dirige un cast che comprende, tra gli altri, Christian De Sica, Luca Argentero e Massimo Ghini. Tre storie di italiani si intrecciano in una località turistica da favola, all’insegna di una serata in spensieratezza. Leggiamo qualcosa in più su questo film.

Vacanze ai Caraibi: cast e trama

Uscito nelle sale italiane il 16 dicembre 2015, Vacanze ai Caraibi mostrava nel periodo natalizio un luogo da sogno generalmente associato alla stagione estiva. L’impianto narrativo del film è quello tipico dei Cinepanettoni, con una galleria di personaggi che dall’Italia partono per una destinazione turistica, mettendo in risalto, attraverso una catena di equivoci, virtù e (soprattutto) vizi della nostra società. In cabina di regia troviamo Neri Parenti, che dirige un nutrito cast che mescola habitué del genere ad attori più giovani: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera.

Ai Caraibi si intrecciano tre storie. Mario Grossi Tubi è un ingegnere che versa in cattive acque. Per risollevare la situazione economica, all’insaputa della moglie Gianna spinge la figlia Anna Pia a sposare il ricchissimo Ottavio Vianale; l’uomo però ignora che Vianale potrebbe essere meno benestante di quel che si crede. In crociera, il colto Fausto e la “tamarra” Claudia finiscono con l’innamorarsi nonostante le palesi differenze. Adriano Fiore è un maniaco della tecnologia, dipendente da social e mondi virtuali; quando naufraga su un’isola dove nemmeno c’è la connessione va in forte crisi.

Dove vedere Vacanze ai Caraibi stasera in tv (domenica 31 luglio 2022)

Vacanze ai Caraibi va in onda oggi, 31 luglio, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming (live e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.