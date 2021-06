Valentina Bisti del Tg1 aggredita durante un servizio sugli Europei: "Inseguita e presa a parolacce dai tifosi"

Il racconto della giornalista su Instagram: "Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto"

Brutto episodio a Roma, vittima la giornalista di Tg1 e Unomattina Valentina Bisti, che ha denunciato di essere stata aggredita da un gruppo di tifosi mentre si trovava in piazza per realizzare un servizio sugli Europei di calcio. La giornalista ha scritto un lungo post su Instagram per raccontare quello che è successo, esprimendo il proprio rammarico per la profonda maleducazione delle persone. Bisti aveva chiesto alle persone presenti di allontanarsi perché troppo vicine: questo avrebbe scatenato la loro reazione, impedendole di fare il suo lavoro serenamente e venendo anche insultata.

Valentina Bisti del Tg1 aggredita durante un servizio sugli Europei: il racconto

"Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni", ha racontato Bisti. "Il primo collegamento è saltato…mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv…alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi", ha aggiunto, per poi concludere amara: "Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto".

Pochi giorni fa Valentina Bisti si era ritrovata in balia dei tifosi durante un altro collegamento, dopo la vittoria dell'Italia sul Galles. In quell'occasione la giornalista era stata circondata da decine di persone in piazza del Popolo a Roma, che non appena iniziato il collegamento in diretta si erano buttate verso la telecamera "sommergendo" Bisti.