Valentina Ferragni: "Dovrei essere guarita dal tumore al 100%"

E' la fine di un incubo per Valentina Ferragni, operata a novembre per un tumore della pelle scoperto quasi casualmente. Ospite sabato 18 dicembre a Verissimo, la sorella di Chiara Ferragni ne parla per la prima volta in televisione e racconta tutto dall'inizio: "Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po' di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ho preferito fare un'altra visita - spiega - la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l'esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato".

Fortunatamente "non il tumore peggiore tra quelli epidermici", ma soprattutto è stato fondamentale averlo preso in tempo, come spiega ancora: "Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%". Tutto il calvario è stato testimoniato sui social anche per sensibilizzare le persone alla prevenzione: "Un consiglio che posso dare a tutti è di andare a farsi vedere appena c'è qualcosa di anomalo. Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi".

"Mia sorella Chiara si merita tutto il successo che ha"

Famosa per essere la sorella di Chiara Ferragni, Valentina si sta affermando nel settore della moda grazie a una linea di gioielli creati da lei. Una passione di famiglia quella per il mondo del fashion e quando Silvia Toffanin le chiede se la sua carriera sia stata influenzata dalla sorella Chiara, Valentina risponde: "Ha influito tanto ma è stata una cosa molto naturale. Quando mia sorella ha iniziato, i social quasi non esistevano e non si conoscevano ancora gli effetti di Internet. Quando ha cominciato io avevo 16 anni, l'aiutavo e ho visto il suo percorso cambiare negli anni. Sono la sua fan numero uno, è la migliore al mondo e tutto il successo che ha lo deve a sé stessa".

Cos'è il basalioma

Il tumore della pelle diagnosticato a Valentina Ferragni è il basalioma. Il basalioma o carcinoma a cellule basali, è un tumore della pelle che origina dalla trasformazione maligna delle cellule localizzate nello strato più profondo dell’epidermide. A differenza dal melanoma, che origina dai melanociti ed è molto aggressivo, il basalioma si sviluppa localmente e tende a rimanere circoscritto e a non diffondersi a distanza (metastasi) se non molto raramente (0.003-0.5% dei basaliomi). Va precisato che la diffusione è molto ampia. È infatti il più diffuso tra i tumori cutanei che, a loro volta, rappresentano la forma maligna più frequente (15,2%) tra tutti i tumori nell'uomo e la seconda (14,8%), dopo il tumore del seno, nella donna. Nel caso di Valentina, una giovane donna. E, nel caso di Valentina, il basilioma non si sarebbe comunque presentato in una forma aggressiva, come sottolineato da lei stessa.