Malore per Valeria Marini all'Isola dei Famosi spagnola

Momenti di panico a 'Supervivientes', edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, dove Valeria Marini e altri naufraghi hanno avuto un'intossicazione alimentare, provocata proprio dalla showgirl anche se involontariamente. Durante una prova ricompensa, la nostra Valeriona nazionale ha convinto il suo gruppo a comprare delle uova, un bel piatto energetico che gli avrebbe dato la giusta carica per affrontare la fatica e le insidie dell'isola, ma nel momento in cui sono arrivate si sono resi conto di un problema insormontabile, ovvero l'impossibilità di cucinarle.

La soluzione proposta dalla showgirl è stata di mangiarle crude, ma le uova molto probabilmente non erano più fresche e si sono sentiti male tutti. Ci è voluto un po' per riprendersi, poi per farsi perdonare Valeria Marini si è lanciata in una battuta di pesca in mare, provando a prendere dei granchi da portare come bottino ai compagni d'avventura, ma anche qui l'ennesima disavventura: è stata circondata da meduse e una l'ha punta. Se a Supervivientes - trasmessa sulla rete Cuatro - Valeria brilla per simpatia, non spicca certo in quanto a fortuna...

Nel cast, oltre a lei, c'è anche un altro vip italiano: Gianmarco Onestini. L'ex gieffino, fratello di Luca Onestini, in Spagna è diventato una vera star partecipando al Gran Hermano Vip - dove si è innamorato dell'influencer Adara Molinero - e poi allo spin off del programma El Tiempo Del Descuento.