La verità di Valerio Staffelli: il gesto di Vanessa Incontrada mai rivelato da Ambra Angiolioni

Adesso parla Valerio Staffelli. Trascorso un mese dalla discussa consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, l’inviato di Striscia la notizia riporta la sua versione dei fatti in un’intervista al settimanale Chi, indugiando sui dettagli di una vicenda che tanto ha fatto parlare utenti e telespettatori.

Tra le accuse mosse al tg satirico c’è stata quella di aver consegnato il ‘premio’ all’attrice e non all’ex compagno, colpa che Staffelli rispedisce ai mittenti ricordando come il tapiro venga consegnato tradizionalmente al presunto ‘attapirato’ senza distinzioni tra uomini e donne: “Lo abbiamo dato in passato anche a volti noti come Riccardo Scamarcio e Fabrizio Corona, sempre per i loro amori da copertina infranti” dice l’inviato.

Il gesto di Vanessa Incontrada

Appena scoppiata la polemica dopo la trasmissione del servizio sulla consegna, Staffelli si aspettava che Ambra Angiolini chiarisse in radio che lui non l’aveva certo aggredita e che al telefono aveva avuto modo di chiarire con Vanessa Incontrada. Anche l’attrice, infatti, che era conduttrice di Striscia al momento della consegna del Tapiro, è stata molto attaccata dalla rete con insulti e addirittura minacce di morte rivolte anche al figlio. Staffelli racconta che Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra per chiarire la questione lontano dal clamore mediatico, gesto di cui non si è mai parlato. “Siamo stati zitti per un po’sperando che Ambra avrebbe chiarito, così non è stato” ha aggiunto parlando dell’intero fuori onda sulla contestata consegna trasmesso nei giorni seguenti da Striscia: “E considera che Vanessa è stata bravissima perché l’ha chiamata, ma non ha mai parlato di questa telefonata, ha aspettato che lo facesse lei. Ma non è successo e Vanessa è stata ricoperta di insulti sui social tanto che ha dovuto addirittura bloccare i commenti, ha ricevuto minacce terribili rivolte sia a lei che ai suoi figli”.

Staffelli, inoltre, afferma che Ambra non ha in alcun modo fatto capire di essere infastidita dal Tapiro. Raggiunta fuori dalla radio dove lavora, lui le ha chiesto se poteva consegnarle il premio: “Avrebbe potuto mettere in moto e andarsene come ha fatto qualche giorno fa Mourinho e, invece, è scesa, ha fatto battute simpatiche e mi ha pure invitato a pranzo. Le immagini del fuori onda che abbiamo diffuso sono inequivocabili”. L’inviato di Striscia si dice dispiaciuto che Ambra non abbia smorzato i toni avendo comunque gli strumenti per farlo e ribadisce il sospetto che l’attrice abbia in qualche modo voluto cavalcare la situazione per fare pubblicità al suo film in uscita dove interpreta il ruolo di una donna abbandonata.