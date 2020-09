Tutti pazzi per Vanessa Incontrada: “Ti vogliamo a Sanremo, sarebbe un sogno!”

Se c’è un nome che mette d’accordo tutti, gli habituè della tv generalista come i ricercati fruitori del mezzo, gli indefessi avvezzi ai social come i timidi autori di saltuari tweet, è quello di Vanessa Incontrada. Perché adesso, alla luce dell’ennesima apparizione sul palco dei Seat Music Awards di Rai Uno, è quanto mai lampante come l’eccezionale versatilità della poliedrica 41enne spagnola diventi irresistibile attrazione per un pubblico che, se di norma esige tanto, a lei non chiede più di quanto non offra già per naturale vocazione.

E’ capace di fare tutto il fattibile televisivo Vanessa Incontrada, dalla conduzione alla recitazione, dall’intrattenimento al canto, e a chi investe il suo tempo libero nello svago fornito dal piccolo schermo questa sua attitudine piace, specchio com’è di una competenza e professionalità che vanno ben oltre l’amabilità di un sorriso gentile. L’unanimità dei commenti lanciati durante le dirette dall’Arena di Verona ha ancora avuto ad oggetto lei e la sua auspicata presenza al Festival di Sanremo 2021: “Ma lo vogliamo dare Sanremo a Vanessa Incontrada?”; “Brava presentatrice, brava attrice, bella simpatica ironica fatele fare tutto, magari anche Sanremo”; “La vedrei molto bene come presentatrice di Sanremo, Amadeus facci un pensierino”, hanno scritto alcuni degli utenti conquistati dall’autenticità della presentatrice già protagonista di un monologo sulla perfezione rimasto negli archivi di una memoria mai troppo avvisata dell’inconsistenza di un’immagine schiava di preconcetti.

“Io a Sanremo? Perché no!”, fu il commento dell’invocata prima donna dell’Ariston alle voci che si alzavano in coro alla vigilia della scorsa edizione del Festival. Poi, un’agenda fitta di impegni e un tour teatrale hanno fatto slittare tutte le buone intenzioni che adesso, magari, si spera, possano essere profuse in nuove trattative, tanto volute dal pubblico adorante.

Ma lo vogliamo dare Sanremo a Vanessa Incontrada? #SeatMusicAwards2020 — Rino Cimini (@rinocimini) September 5, 2020

Ho un sogno: vedere Vanessa Incontrada condurre Sanremo.#SeatMusicAwards2020 pic.twitter.com/GBzihg6wl9 — 𝑴𝒆𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 🌈 (@Ourstarrynight3) September 2, 2020

