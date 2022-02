Vasco Rossi – Questa storia qua: stasera su NOVE la vita spericolata di “Blasco”

A quarant’anni dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo e nel giorno del su 70esimo compleanno, NOVE celebra la carriera di uno dei più grandi cantautori della storia italiana. Vasco Rossi si racconta dall’infanzia in Emilia agli esordi, fino a un successo senza precedenti. L’appuntamento è in prima serata a partire dalle 21:25.

Vasco Rossi: la storia

Correva l’anno 1982 e Vasco Rossi saliva per la prima volta sul palco dell’Ariston in occasione della 33esima edizione del Festival di Sanremo, cantando l’irriverente “Vado al massimo”, che si classificherà ultima. Da quell’anno in poi Vasco sarà però sempre il primo; per dischi venduti, concerti, longevità e successo, senza rivali in Italia. 33 album, oltre 40 milioni di dischi venduti, il record assoluto di dischi di platino, il concerto con più pubblico della storia (oltre 220mila persone), e la carriera del cantante emiliano non è fatta soltanto di numeri: Vasco Rossi è il vero e proprio simbolo di più generazioni, di cui ha scritto indimenticabili inni.

Questa storia qua, il documentario di NOVE

A 40 anni dalla kermesse ligure NOVE racconta la storia musicale del “Blasco”, ripercorrendone la carriera con materiale inedito: filmati, fotografie, VHS amatoriali, vecchie registrazioni radiofoniche. Sarà lo stesso cantante a parlarci del suo lungo viaggio artistico da Zocca, in provincia di Modena, alla fama nazionale, il tutto senza prendersi mai troppo sul serio, ma anzi consegnandoci un quadro personale fortemente intimo e nostalgico. Accanto a lui gli amici di una vita e i musicisti più importanti del suo percorso.