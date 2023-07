Vendetta - Una storia d'amore, stasera su Rete 4 il film con Nicholas Cage: trama e cast

Va in onda oggi, 20 luglio 2023, dalle 21.25 su Rete 4 il film "Vendetta - Una storia privata". Partendo da un romanzo di Joyce Carol Oates, la sceneggiatura prende la strada di un thriller incentrato sul tema della vendetta. SI tratta di una delle tante pellicole interpretate da Nicholas Cage negli ultimi anni, arrivata da noi direttamente in streaming e in home video.

Vendetta - Una storia d'amore: cast e trama

Niagara Falls (Canada), 4 luglio 1996. Una giovane madre vedova di nome Teena e sua figlia Bethie (12 anni) vengono aggredite da quattro teppisti. Dopo il brutale attacco l'agente di polizia e veterano della Guerra del Golfo John Droomor viene a sapere dell'accaduto. Teena versa in gravi condizioni e finisce in coma, mentre Bethie riesce a individuare i quattro malviventi, che vengono però presto rilasciati su cauzione, in attesa di processo. Le cose si mettono male quando alcuni genitori dei ragazzi assumono un avvocato che fa incredibilmente passare Teena come seduttrice equivoca. Mentre la comunità discute e si divide sui risvolti di questa storia, John Droomor capisce che l'unico modo per ottenere giustizia e proteggere la madre e la figlia è quello di sfidare il sistema e ricorrere a vecchi metodi di vendetta.

Thriller del 2017, "Vendetta - Una storia d'amore" doveva inizialmente essere diretto dallo stesso Nicholas Cage, ma è finito poi nelle mani di Johnny Martin. La pellicola è basata sul romanzo "Rape: A Love Story" di Joyce Carol Oates, del 2003. La sceneggiatura e la messinscena, però, non obbediscono all'etica della celebre scrittrice, ma si adagiano su un prodotto puramente di genere, memore di molte pellicole "giustizialiste" del cinema statunitense degli anni '70 ed '80. In Italia il film non è stato distribuito nelle sale cinematografiche, approdando direttamente in streaming e sul mercato home video.

Il cast del film è così composto:

Nicolas Cage (John Droomor)

Anna Hutchison (Teena Maguire)

Talitha Bateman (Bethie Maguire)

Deborah Kara Unger (Agnes)

Don Johnson (Jay Kirkpatrick)

Joshua Mikel (Marvin Fick)

Charlene Tilton (Irma Fick)

Dikrane Tulaine (Walter Fick)

Michael Papajohn (JJ Breen)

Francois Xavier Declie (Padre Muldoon)

Mike Pniewski (Giudice Schpiro)

Dove vedere Vendetta - Una storia d'amore stasera in tv (20 luglio 2023)

