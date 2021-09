Mara Venier, la sfida è con Maria De Filippi: Amici in onda di domenica

Sfida tra titani, ma anche tra amiche. Mara Venier, che il 19 settembre torna su Raiuno con una nuova stagione di Domenica In, si troverà ad affrontare Maria De Filippi con Amici. Slitta a domenica 3 ottobre Scene da un matrimonio - programma cult degli anni '90 che torna in una versione più moderna con Anna Tatangelo al timone - e il day time del talent di Canale 5 tappa temporaneamente il buco.

Amici andrà in onda per due settimane non il sabato, come di consueto, ma la domenica, andando a coprire una fascia molto importante, soprattutto nell'ormai usuale sovrapposizione con il salotto di Mara Venier. Sabato 18 settembre, dunque, nel pomeriggio di Canale 5 non andrà in onda il talent firmato Fascino ma un titolo delle soap opera attualmente in palinsesto.

Anna Tatangelo la domenica al posto di Barbara d'Urso

Al posto di Domenica Live andrà in onda, dal 3 ottobre, Scene da un matrimonio. A questo proposito Anna Tatangelo ha fatto delle precisazioni: "La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d'Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale di Barbara".