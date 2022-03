Mara Venier gela Pierpaolo Petrelli: la stoccata in diretta a Domenica In

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene Mara Venier, che ha aspettato qualche settimana prima di prendersi la sua rivincita dopo le dichiarazioni di Pierpaolo Petrelli sulla necessità di "svecchiare" la Rai e il suo programma di punta della domenica. L'influencer, ospite fisso di Domenica In per diverse puntate di questa stagione, lo ha detto in un'intervista a Verissimo scatenando l'ira della 'zia' Mara e scusandosi subito dopo, chiarendo che si trattava di una battuta.

Scuse accettate e 'amici come prima', ma il sassolino dalla scarpa Mara Venier se lo doveva togliere e lo ha fatto con la spontaneità che la contraddistingue. "Abbiamo tolto le poltrone perché fa più giovane" ha detto prima di iniziare l'intervista a Stefano De Martino, per poi sganciare la bomba: "Bisogna svecchiare ha detto qualcuno. Mi viene da ridere". E tra le risate della conduttrice e quelle in studio si scrive la parola fine alla vicenda, provando a immaginare la faccia di Petrelli, come in molti fanno sui social, scommettendo di non rivederlo più in trasmissione.