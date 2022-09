Verissimo, 24 e 25 settembre: ospiti e anticipazioni

Ormai da anni Verissimo è un programma di riferimento del weekend delle reti Mediaset. La padrona di casa Silvia Toffanin riesce a tirar fuori dai suoi ospiti confidenze ed emozioni.

Tra le interviste del weekend troviamo quelle a Sylvester Stallone, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Luca Argentero e Alessandro Siani.

Verissimo: ospiti e anticipazioni

Sabato 24 settembre Verissimo accoglie un ospite d’eccezione: il campione olimpico Marcell Jacobs, in compagnia della neo-moglie Nicole Danza. Jacobs ricorderà i Giochi olimpici di Tokyo, ma è soprattutto la vita di coppia l’argomento principe dell’incontro: il 17 settembre si è sposato sul Lago di Garda con Nicole dopo quattro anni di amore e due figli, Anthony e Meghan.

Altri ospiti della puntata sono Pio e Amedeo. I due comici sono in procinto di tornare in tv con la seconda stagione di Emigrantes, in prima serata su Canale 5. Altra ospite della puntata è Rosalinda Cannavò: un tempo nota con il nome d’arte Adua Del Vesco, l’attrice ci parla di come ha affrontato la sua anoressia. Chiudono la puntata la cantante Irene Grandi e l’attrice Eva Robin’s: nata con il nome di Roberto Maurizio Coatti, ci racconta la sua storia.

Domenica 25 Silvia Toffanin intervista un ospite internazionale d’eccezione: Sylvester Stallone, attore italoamericano diventato un icona del cinema grazie a personaggi come Rocky e Rambo. Previsto poi un incontro con Luca Argentero e Alessandro Siani, la “strana coppia” che tra pochi giorni debutta dietro al bancone di “Striscia la notizia”. Attesa l’intervista all’ex nuotatrice Federica Pellegrini e al marito Matteo Giunta, convolati a nozze lo scorso 27 agosto a Venezia. Spazio poi per le due bandiere della nostra canzone, Al Bano e Iva Zanicchi e a Silvia e Giulia Provvedi (note come Le Donatella), che raccontano la recente e dolorosa scomparsa dell'amato padre.

Dove vederlo in tv e in streaming (sabato 24 e domenica 25 settembre)

Verissimo va in onda il sabato e la domenica alle 16.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.