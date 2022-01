Verissimo: scaletta e ospiti di Silvia Toffanin nel weekend 8-9 gennaio

Tanti ospiti in scaletta per Verissimo nelle puntate in onda sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, le prime dell'anno appena cominciato e le prime dopo la pausa natalizia. L'appuntamento con il talk show condotto da Silvia Toffanin è partire dalle ore 16.30, la anticipazioni sono già state diffuse.

Gli ospiti di sabato 8 gennaio 2022

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin:

Salvatore Esposito, attore napoletano, classe 1986, noto per Gomorra.

Vincenzo Salemme, attore e regista napoletano, con la sua travolgente ironia.

Intervista di coppia per Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, genitori di due figli. Proprio nel corso dell'intervista, spazio anche al flirt di lui con la collega Federica Pellegrini, a proposito del quale è stata diffusa qualche pepata anticipazione.

Sara Ricci e il suo ricordo di Paolo Calissano, appena scomparso. Nel corso dell'intervista, l'attricesfogherà tutta la sua rabbia dei confronti di coloro che hanno approfittato del malessere dell'attore, trovato senza vita nel suo appartamento a fine dicembre.

E ancora, direttamente dal nuovo programma di Italia1 “Back to school” il conduttore Nicola Savino e i “ripetenti” Totò Schillaci e Paola Caruso.

Infine, per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno sarà in studio Teresa D’Abdon.

Gli ospiti di domenica 9 gennaio 2022

Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del 2022 di “Verissimo”:

Eva Grimaldi, eliminata di recente al Grande Fratello Vip, e l’attivista Imma Battaglia racconteranno al loro storia d'amore.

Poi il racconto di vita di Mietta e la sua verità sul mancato vaccino. Per la prima volta infatti la cantante rivela perché non si è vaccinata.