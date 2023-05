Verissimo Speciale Amici: anticipazioni, scaletta e tutti gli ospiti

Puntata speciale di Verissimo sabato 20 maggio 2023: alle ore15.30 Silvia Toffanin presenta Verissimo Speciale Amici, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al grande talent show di Maria De Filippi. Al centro dello speciale le storie, il percorso e le esibizioni dei quattro finalisti di una delle edizioni di Amici più viste degli ultimi anni.

In studio Mattia, il vincitore assoluto del talent, una rivincita che ha il sapore del sogno per il ballerino che, l’anno scorso, aveva dovuto abbandonare il programma per un infortunio. E poi il talento di Angelina, che si è aggiudicata il premio della critica, quello delle radio ed è la vincitrice per la categoria canto. Non mancheranno le sorprese e le emozioni anche per gli altri due ragazzi arrivati in finale: la ballerina Isobel e il cantante Wax. A commentare il percorso di crescita dei ragazzi i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: da Raimondo Todaro a Lorella Cuccarini, da Alessandra Celentano ad Arisa. In studio, inoltre, ci saranno anche i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Verissimo - Le Storie, puntata di domenica 21 maggio 2023

Domenica 21 maggio, alle ore 16.30, primo appuntamento per Verissimo – Le storie. Tra le interviste assolutamente inedite di questa puntata: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de “Il Volo”, protagonisti di due serate evento su Canale 5, all’insegna della grande musica. Direttamente da Uomini e donne raccontano il loro amore Nicole e Carlo. Infine, intensa intervista per un volto molto amato della tv Filippo Bisciglia.