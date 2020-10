Addio a Veronica Franco, voce di 'Tu sì que vales': i funerali sulle note della sua 'Hallelujah'

Tra violini che hanno accompagnato il lancio in cielo dei palloncini bianchi e blu e le note di quell’Hallelujah cantata da una voce indimenticabile, Biella ha detto addio a Veronica Franco, cantante 19enne che aveva incantato il pubblico di ‘Tu sì que vales’ con un’esibizione memorabile.

È il Corriere di Torino a raccontare i funerali della giovane ragazza scomparsa il 15 ottobre scorso per le complicanze legate alla leucemia con cui conviveva da anni: a darle l’ultimo saluto non solo i famigliari, mamma Rosanna e papà Luca con la sorella Michela e i nipotini, ma anche gli amici e i compagni di scuola che con lei frequentavano l’istituto Bona e si sono tutti ritrovati in piazza della Cisterna, al Piazzo di Biella, dove Veronica viveva.

I funerali di Veronica Franco, la cantante che ha commosso ‘Tu sì que vales’

I funerali di Veronica Franco, durante i quali sono state ricordate le associazioni di donazione a cui i genitori hanno chiesto di fare beneficienza, sono stati celebrati all’aperto da don Gianni Panigoni. “Stamattina abbiamo dato l’ultimo saluto alla cara Veronica”, hanno raccontano alcuni amici: “Oggi tutti abbiamo pianto ascoltando la sua meravigliosa voce che rimarrà nei nostri cuori per sempre. Palloncini volati in cielo, musica emozionante, rombo dei motori di amici venuti a salutarla, parole cariche di sentimento hanno caratterizzato questo momento intenso. Veronica era lì con noi”.

Veronica Franco, la voce d’angelo di ‘Tu si que vales’: “Cantare era sempre stato il suo sogno”

“Cantare è sempre stato il sogno di Veronica e sul palco di ‘Tu si que vales’ è riuscita realizzarlo in parte”. Luca Franco ha affidato a Repubblica il ricordo di sua figlia Veronica Franco, la 19enne di Biella malata di leucemia che appena un mese fa aveva commosso tutti con la sua esibizione nel programma serale di Canale 5. Costretta su una seria a rotelle, Veronica Franco aveva cantato una personalissima e coinvolgente “Hallelujah” nella versione di Alexandra Burke. È morta giovedì all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Dopo la notizia della morte della 19enne di Biella, sull’account Instagram del programma di Canale 5 è comparso un emozionante videotributo per lei. Nel filmato sono state montate parti della sua esibizione durante lo show dal suo ingresso sul palco insieme a Vanni Oddera, fino alla sua commozione al termine dell’esibizione. “Non ti dimenticheremo mai, Veronica”, è stato il commento del giudice del programma Rudy Zerbi.

