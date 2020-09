Tu si que vales, Veronica canta “Hallelujah” e commuove tutti fino alle lacrime

Momenti di grande commozione nello studio di Tu si que vales. Giuria e pubblico sono rimasti sinceramente toccato dall’esibizione della giovane Veronica Franco, una ragazza di 19 anni costretta su una sedia a rotelle dopo aver affrontato un difficile percorso di cura per combattere la leucemia che le è stata diagnosticata un paio di anni fa.

Veronica ha cantato “Hallelujah” di Leonard Cohen nella versione di Alexandra Burke.

Quando Veronica ha iniziato a cantare nello studio è sceso un silenzio carico di emozione. Le telecamere hanno indugiato spesso sui volti dei membri della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Il più commosso è sembrato proprio quest’ultimo. Belen Rodriguez si è asciugata qualche lacrima ed emozionati sono sembrati anche Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Tu si que vales, Veronica commuove tutti cantando "Hallelujah"

Ovviamente per Veronica è arrivato non solo il sì convinto della giuria in studio ma anche l’approvazione della giuria popolare, con ben il 98%.

“A volte può essere difficile staccarsi dalla sua storia, ma nella seconda parte della canzone ti ho ascoltato solo come cantante, ti sei lasciata andare, hai anche un po’ improvvisato, hai messo quel pezzo di energia che ci ha travolti tutti. Brava”, ha commentato Rudy Zerbi.

Anche Maria De Filippi le ha fatto i complimenti. “Quando si canta si trasferiscono le proprie emozioni. Il fatto che tu stai attraversando un periodo delicato della vita questo non può non crearti qualcosa nell’anima e quando canti questo lo trasferisci ed è normale che arrivi dritto. Non è una questione di sedia a rotelle, ma dell’emozione che canti. Un cantante bravo è solo chi l’emozione ce l’ha, non chi necessariamente è intonato”

Teo Mammucari è riuscito a dirle solo un “grazie” molto sentito. Gerry Scotti, ultimo a prendere la parola tra tutti, ha rivelato: “Quando Cohen ha scritto la canzone non pensava a questi effetti collaterali. L’ho sentita mille volte da mille persone ma….“. Una frase rimasta in sospeso perché Scotti non è riuscito a continuare ma è bastato vedere l’emozione nei suoi occhi per capire cosa volesse dire.