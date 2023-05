Viaggi Pazzeschi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Victoria Cabello e Paride Vitale ci aspettano per la seconda puntata dei loro "Viaggi Pazzeschi". Quello che va in onda oggi, 30 maggio 2023, è il loro personale itinerario di Berlino: capitale della Germania e tra i centri culturali europei, grazie allo spirito avventuroso e curioso dei "pazzeschi", rivelerà notorie bellezze e caratteristiche meno celebri.

Viaggi Pazzeschi: le anticipazioni del programma

Sorprendenti vincitori nel 2022 della nona edizione di "Pechino Express", dove furono ribattezzati "I pazzeschi", la coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale è adesso protagonista di un format dal titolo "Viaggi Pazzeschi". La scorsa settimana Tv8 ha trasmesso i primi due episodi del programma: il primo ambientato nella freddissima Finlandia; il secondo lungo le affascinanti e immortali strade di Parigi.

La prima puntata di "Viaggi Pazzeschi" ha fatto registrare un ottimo esito di ascolti e c'è adesso grande curiosità di rivedere in azione Victoria e Paride che oggi, 30 maggio, si muovono in lungo e in largo in una città europea che non ha bisogno di molte presentazioni: Berlino.

Ma facciamo un riepilogo delle regole del gioco: in ogni episodio i due protagonisti si affidano a tre guide italiane che vivono però nel paese in cui è ambientata la gara. Ciascuno dei tre concorrenti deve portare in giro i "Pazzeschi", proponendo itinerari ricchi e sorprendenti, in grado di bilanciare gli aspetti più celebri della città visitata, ma anche di percorrere luoghi meno noti, originali e sorprendenti. Al termine dei tre tour Victoria Cabello e Paride Vitale proclamano il nome della guida più meritevole, che viene premiata con un viaggio per una meta a sua scelta in giro per il mondo. L'odierna puntata di "Viaggi Pazzeschi" si preannuncia emozionante e vibrante: i due protagonisti affronteranno itinerari in grado di mettere alla prova le loro sicurezze. In particolar modo - dicono le anticipazioni - i due dovranno affrontare un'esperienza corporea che metterà Paride in crisi, data la sua riluttanza nei confronti del contatto fisico.

Nelle prossime puntate di "Viaggi Pazzeschi" Victoria e Paride visiteranno Madrid, Liverpool e il Marocco .

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La seconda puntata di "Viaggi Pazzeschi" va in onda martedì 30 maggio 2023 dalle 21.30 su Tv8. Il programma è inoltre visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.