Viaggi Pazzeschi, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Curiosi, avventurosi e ironici, Victoria Cabello e Paride Vitale ci aspettano per un nuovo appuntamento con i loro "Viaggi Pazzeschi", in onda oggi, 6 giugno 2023, dalle 21.30 su Tv8. I due fanno tappa a Madrid, visitando luoghi noti noti o meno della capitale spagnola. Gli usi e i costumi, il cibo e la danza: l'esperienza sarà divertente ed emozionante.

Viaggi Pazzeschi: le anticipazioni del 6 giugno

Terzo appuntamento con "Viaggi Pazzeschi", il travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia. La prima settimana sono andati in onda due episodi, con inizio nella gelida Finlandia e successiva tappa nel fascino senza tempo di Parigi. La seconda puntata ci ha invece portati a Berlino, una delle capitali europee. Vincitori nel 2022 della nona edizione di "Pechino Express", la coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale si appresta adesso a visitare un altro luogo simbolo del vecchio continente: Madrid.

Ricordiamo il meccanismo della trasmissione: in ogni tappa i "Pazzeschi" Victoria e Paride si mettono nelle mani di tre guide italiane, residenti nelle località in cui è ambientata la gara. Ciascuno dei tre concorrenti deve portare in giro i "Pazzeschi" e restituire tour locali interessanti e sorprendenti, capaci di alternare panoramiche a zone rinomate della città e visite a luoghi poco noti ma assolutamente sorprendenti. Conclusi i tre itinerari, Victoria e Paride eleggono la guida vincitrice, che si aggiudica un viaggio per una meta mondiale a sua scelta.

Tra i più elettrizzanti momenti della puntata madrilena c'è una immersione nel flamenco, la passionale e vitale danza locale. Visita poi ad una chiesa anomala ed eccentrica, in grado di coniugare la stravaganza con la componente spirituale. A giudicare dalle anticipazioni, è particolarmente attesa un'esperienza piccante, capace di mettere da parte i freni inibitori dei due protagonisti, che dal canto loro sfoggiano come di consueto un grande senso dell'umorismo. Immancabile anche l'extra-experience di una Victoria che illustrerà costumi e usanze di Madrid.

Nelle prossime due puntate di "Viaggi Pazzeschi" Victoria e Paride visiteranno Liverpool e il Marocco .

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La terza puntata di "Viaggi Pazzeschi" va in onda martedì 6 giugno 2023 dalle 21.30 su Tv8. Il programma è visibile anche sul sito ufficiale del canale in diretta streaming.