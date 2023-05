Viaggi Pazzeschi, da stasera in tv: tutto sul nuovo programma

Al via oggi, 23 maggio 2023, dalle 21.30 su Tv8, un nuovo format dal titolo "Viaggi Pazzeschi". Victoria Cabello e Paride Vitale visitano alcune importanti città e mettono in sfida alcune guide turistiche locali. Una divertente competizione all'insegna di tante bellezze, trovate nei più disparati luoghi d'Europa e non solo.

Viaggi Pazzeschi: le anticipazioni del programma

Victoria Cabello si è fatta conoscere dal pubblico italiano a partire dalla metà degli anni '90 come VJ di MTV e successivamente come Iena del celebre show di Italia 1. Paride Vitale è un apprezzato agente di comunicazione che soprattutto negli ambienti milanesi gode di fama e prestigio. Victoria e Paride sono grandi amici da ormai tanti anni e in coppia hanno affrontato le avventure di "Pechino Express 9", in onda nel 2022 su Sky Uno: insieme hanno formato il team de "I Pazzeschi". La coppia si è laureata vincitrice stagionale del reality, nell'edizione ribattezzata "La rotta dei sultani".

La vincente e memorabile esperienza porta adesso Victoria Cabello e Paride Vitale ad affrontare ulteriori e suggestivi itinerari, sempre con il piglio divertito e talvolta eccentrico che caratterizza la coppia. In "Viaggi Pazzeschi" la Cabello e Vitale scoprono (e mostrano ai telespettatori) sei luoghi: Madrid, Parigi, Berlino, Liverpool, Finlandia e Marocco .

In ogni appuntamento i "Pazzeschi" fanno affidamento a tre guide locali, che devono portarli in giro restituendo loro un'esperienza emozionante e da ricordare, in grado di far emergere tutte le peculiarità della città esplorata, tanto da rendergli un meraviglioso itinerario. Terminati i tre tour, Victoria Cabello e Paride Vitale devono prendere, al termine della puntata, una decisione e proclamare il vincitore tra le tre guide in gara. Il "local" migliore viene premiato con un viaggio per una meta a sua scelta in giro per il mondo.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La prima puntata di "Viaggi Pazzeschi" va in onda martedì 23 maggio 2023 dalle 21.30 su Tv8. Il programma è visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale del canale ed è inoltre trasmesso su Sky Uno dalle 21.15 a partire da giovedì 25 maggio.