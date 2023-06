Viaggi Pazzeschi, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

La quarta puntata di "Viaggi Pazzeschi", in onda oggi, 13 giugno 2023, dalle 21.30 su Tv8 conduce gli scatenati Victoria Cabello e Paride Vitale in Marocco. Tre itinerari fantastici che hanno luogo stavolta oltre i confini europei, ma che mantengono tutte le caratteristiche dello show targato Banijay Italia.

Viaggi Pazzeschi: le anticipazioni del 13 giugno

Il travel show "Viaggi Pazzeschi", fa tappa in Marocco, superando in tal modo i confini del vecchio continente. Dopo la Finlandia, la Francia, la Germania e la Spagna i "pazzeschi" Victoria Cabello e Paride Vitale - già vincitori nel 2022 della nona edizione di "Pechino Express" - approdano in un territorio esotico e terribilmente affascinante, ricco di storia e di tradizioni locali.

Victoria e Paride non possono esimersi dalla visita ad un Hammam, terme locali dalle meravigliose architetture: l'esperienza è insolita ma il beneficio è d'obbligo. I protagonisti si gettano poi tra la folla di Marrakech, ispezionando i punti più significativi della grande città, ma una pausa si rivela quantomai necessaria: una famiglia del posto ospita i "pazzeschi" e prepara un ricco pasto caratterizzato dalle specialità culinarie del paese. Nella seconda metà della puntata, Victoria Cabello e Paride Vitale si dirigono sulla costa atlantica del Marocco, nello specifico a Essaouira: qui ad attenderli ci sono le onde del deserto e dell'oceano. L'esperienza è ricca di insidie, ma i risultati sono talvolta sorprendenti e non scontati. Nel corso di questo appuntamento Victoria è protagonista di una elettrizzante colazione ad alta quota: il panorama è di quelli che non si dimenticano.

In ogni appuntamento Victoria Cabello e Paride Vitale affrontano tre diversi itinerari. A fare da guida in questa puntata troviamo tre italiani residenti in Marocco. Ciascuno deve donare ai "pazzeschi" un'esperienza memorabile, capace di contenere sia luoghi, usi e costumi più rinomati, sia frangenti più nascosti ed eccentrici. Dopo aver affrontato le varie avventure, Victoria e Paride eleggono la guida più meritevole, che vince un viaggio per una meta mondiale a sua scelta.

Nella prossima puntate di "Viaggi Pazzeschi" Victoria e Paride girano Liverpool in lungo e in largo.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La quarta puntata di "Viaggi Pazzeschi" va in onda martedì 13 giugno 2023, a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma è visibile anche sul sito ufficiale del canale in live streaming.