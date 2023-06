Viaggi Pazzeschi, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

I "Viaggi Pazzeschi" di Victoria Cabello e Paride Vitale si concludono oggi, 20 giugno 2023, a partire dalle 21.30 su Tv8. Il sesto e ultimo luogo visitato dalla scintillante coppia è Liverpool, città inglese di grandi tradizioni musicali e sportive. Scopriamo in anteprima alcuni dei momenti più curiosi della serata.

Viaggi Pazzeschi: le anticipazioni del 20 giugno

Il travel show di Tv8 "Viaggi Pazzeschi" è stato tra le sorprese più gradite di questo finale di stagione televisiva 2022-2023. La coppia protagonista del programma si posizionava in realtà ai nastri di partenza con un gran bel bagaglio di esperienze: oltre che grandi amici, Victoria Cabello e Paride Vitale furono infatti i vincitori di "Pechino Express 2022", dove gareggiarono con il nome di "Pazzeschi".

Forti di quella memorabile esperienza, hanno imbastito quest'anno una sorta di spin-off, dal titolo "Viaggi Pazzeschi". Nel corso delle precedenti settimane li abbiamo visti attraversare la Finlandia, la Francia, la Germania, la Spagna e il Marocco. Quella che va in onda oggi, 20 giugno, è l'ultima tappa di un cammino che, dato l'ottimo riscontro ricevuto, potrebbe avere il prossimo anno una seconda stagione.

L'appuntamento di questa sera è interamente ambientato a Liverpool, città del Regno Unito di quasi 50.000 abitanti, patria dei Beatles, probabilmente la più importante band musicale della storia del rock. Pillole artistiche a parte, qui Victoria e Paride faranno molte affascinanti ed eccentriche esperienze, come quella di incontrare un veggente che ha metodi molto singolari per leggere il futuro: non leggendo la mano, come tradizione vuole, ma altre parti del corpo. Come non bastasse i nostri protagonisti faranno conoscenza con un ghost hunter, che li condurrà in un'abitazione abitata da fantasmi. Altro vanto locale è la squadra di calcio del Liverpool, 19 titoli d'Inghilterra vinti e 6 coppe dei campioni: d'obbligo, dunque, una visita allo stadio Anfield e, in particolar modo, alla mitica curva della Kop. Tra gli ultimi momenti di questa esperienza, ci sarà un campeggio molto particolare, dove risultano ben visibili le scogliere del Galles.

In ciascuna puntata di "Viaggi Pazzeschi", format targato Banijay Italia, i due protagonisti percorrono tre diversi itinerari, scelti da altrettante guide italiane, residenti nel luogo protagonista dell'episodio. Ognuna delle guide deve restituire a Victoria e Paride un'esperienza eccezionale, in grado di bilanciare tradizione e originalità. Dopo aver attraversato i luoghi prescelti, Victoria e Paride eleggono la guida che si è messa maggiormente in evidenza, che vince un viaggio per una meta mondiale a sua scelta.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (20 giugno)

La quinta e ultima puntata di "Viaggi Pazzeschi" va in onda martedì 20 giugno 2023, a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma è inoltre visibile, per la diretta streaming, sul sito ufficiale della rete.