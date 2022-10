Viaggio nel corpo umano: anticipazioni format

Al via domenica 16 ottobre alle 17.25 su Real Time il nuovo format dal titolo “Viaggio nel corpo umano”. Condotto da Marco Bianchi, esperto di alimentazione sana, il programma racconta le funzioni dei nostri organi in rapporto al cibo che consumiamo, presentando anche alcune ricette salutari e gustose.

Viaggio nel corpo umano: anticipazioni

Marco Bianchi è oggi uno dei maggiori alfieri italiani di cibo healthy. Parliamo dunque di alimentazione sana, di piatti capaci di pensare alla salute di chi li mangia senza dimenticare la bontà e il gusto. Bianchi non è nuovo a format incentrati sul sapere salutista – ricordiamo “La mia cucina delle emozioni” e “Il gusto della felicità” – ed è adesso atteso al varco con il nuovo programma dal titolo “Viaggio nel corpo umano”, in onda in sei puntate trasmesse, a partire dal 16 ottobre, la domenica su Food Network alle 17.35. Un progetto che, estrapolando il titolo di un suo libro del 2021,“Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette”, ci conduce direttamente alla scoperta dei nostri organi spiegando la funzione degli stessi e la capacità del nostro organismo di assimilare determinati alimenti. Ognuno dei sei appuntamenti è incentrato su specifici organi del corpo umano. Nella prima metà della puntata Marco Bianchi presenta gli argomenti che si appresta ad approfondire ed illustra la spesa, correlata sempre al tema trattato. Dopodiché comincia a preparare tre ricette: un dolce e due piatti che possono essere colazioni, primi, secondi e snack. Nel corso delle settimane saranno approfondite le funzioni di cervello, cuore, apparato digerente, esofago e intestino, ossa e cartilagine, apparato urinario e sessuale e pelle.

Dove vedere “Viaggio nel corpo umano” in tv e in streaming

Viaggio nel corpo umano va in onda – a partire dal 16 ottobre - la domenica alle 17.35 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili anche su Discovery + per gli abbonati al servizio.