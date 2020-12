‘Viaggio nella Grande Bellezza’: anticipazioni, puntate e curiosità del programma con Cesare Bocci

Dal 29 dicembre prende il via in prima serata su Canale 5 il programma alla scoperta dei tesori dellʼarte

‘Viaggio nella Grande Bellezza’, il doc-evento di Canale 5 con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione, torna in prima serata da martedì 29 dicembre dopo il grande successo di pubblico e critica della puntata d’esordio dedicata al Vaticano. Nella prima puntata lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza della Natività e l’infanzia di Gesù nell’Arte. A seguire, i prossimi appuntamenti saranno in onda il 2 gennaio con Venezia, il 5 con Leonardo da Vinci, il 12 con Roma, il 19 con Torino e, infine, il 2 febbraio, con Assisi e Orvieto.

‘Viaggio nella Grande Bellezza’, anticipazioni prima puntata

‘Viaggio nella Grande Bellezza’ racconta come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio. E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, dedicato alla Madre di Gesù, alla fantasia dei presepi napoletani, in molti casi vere e proprie opere d’arte. Nessuna figura ha saputo generare tanta bellezza, in tutti i secoli e con le più diverse forme, come quella della Natività. Una serie di capolavori che Bocci restituisce al pubblico con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, grazie alle potenti emozioni suscitate dall’impatto con le opere, le persone e gli ambienti visitati.

‘Viaggio nella Grande Bellezza’ è realizzato da RealLife Television, di Maurizio Rasio. I testi sono coordinati da Anna Pagliano e Umberto Broccoli, che è anche ospite fisso delle puntate. Il produttore Mediaset è Monica Paroletti. Capo progetto e curatore del programma è Giuseppe Feyles.

‘Viaggio nella Grande Bellezza’, le opere descritte da Cesare Bocci

Di seguito, le opere d’arte che Cesare Bocci racconta nella prima puntata di ‘Viaggio nella Grande Bellezza’:

- Duccio di Buoninsegna, La Maestà del Duomo d Siena (Siena)

- artisti vari, Il pavimento della Cattedrale di Santa Maria Assunta (Siena)

- Beato Angelico, Annunciazione del corridoio Nord (Firenze)

- Simone Martini, Annunciazione tra i santi Ansano e Massima (Firenze)

- Pietro Cavallini, I mosaici di Santa Maria in Trastevere (Roma)

- Jacopo Torriti, I mosaici di Santa Maria Maggiore (Roma)

- Michelangelo Buonarroti, Tondo Doni (Firenze)

- Caravaggio, Madonna dei Pellegrini (Roma)

- Giuseppe Sanmartino, Cristo velato (Napoli)

- Jusepe de Ribeira, Deposizione della Croce (Napoli)