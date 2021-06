Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci, le anticipazioni della prima puntata

Tornano, con una nuova edizione, i doc-evento «Viaggio nella Grande Bellezza». Cinque appuntamenti, in onda da giovedì 10 giugno, in prima serata, su Canale 5, con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Debutto con la puntata “Dinastie Reali - I Windsor”.

Le anticipazioni della prima puntata

In apertura, tra Roma e la Villa Reale di Monza, per raccontare Re e Regine, Principi e Principesse: un mondo fatto di cerimonie e riti secolari, di residenze e giardini sontuosi, di abiti e gioielli inestimabili. Un mondo di passioni, contrasti, gelosie, lutti e tragedie. Una favola moderna, di istituzioni antichissime, che rappresenta i sentimenti di popoli e nazioni, messa in discussione dagli stessi protagonisti, a cominciare da Harry e Meghan. I tempi sono cambiati, ma il fascino resta ancora intatto. E quindi… focus su Elisabetta II e il Principe Filippo; il Principe Carlo e Lady Diana; il Principe William e Kate Middleton. Senza dimenticare Umberto I, Margherita di Savoia e la Bella Bolognina; Grace Kelly e Ranieri di Monaco; lo Scià di Persia e Sor?y? Esfandiy?ri Bakhtiy?ri; Felipe di Borbone e Letizia Ortiz. Tra i testimoni di queste passioni, Alfonso Signorini, Enrica Roddolo, Flaminia Bolzan, Eva Ravnbol e Cesara Buonamici.

Viaggio nella grande bellezza

Realizzato da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, «Viaggio nella Grande Bellezza» racconterà le più Grandi Storie d’Amore di tutti i tempi; le più importanti Famiglie Reali dell’Occidente; Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli; lo splendore del Medioevo, nell’incanto di Assisi e Orvieto; la complessa figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo.

Bocci, volto amatissimo dal pubblico televisivo, restituirà al pubblico di Canale 5, con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, le emozioni suscitate dalle persone incontrate, dall’impatto con opere di grande bellezza, dai suggestivi ambienti visitati.

Il programma, volutamente registrato, non ha studio. Viene girato on field, con tre camere in alta definizione, oltre a droni e apparecchiature speciali. Quando necessario, «Viaggio nella Grande Bellezza» fa uso di brevi spezzoni di materiale di repertorio o documentaristica di alta qualità. Il montato finale ha una durata di 120’ circa, a fronte di oltre 100 ore di girato per ogni puntata.