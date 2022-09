Imbarazzo su Rai 2: concorrente al microfono chiede di andare in bagno, Diaco lo prende in giro

Dopo solo un giorno di messa in onda su Rai 2 il programma, Bella mà, di Pierluigi Diaco si è ritagliato uno spazio nell'albo d'oro delle gaffe in diretta. Un episodio non tragico, ma sicuramente molto divertente è successo durante la diretta di ieri pomeriggio. Nel salotto di Diaco, che mette a confronto la generazione Z e i "boomer", tra gli ospiti c'era anche Valeria Marini e proprio mentre la soubrette, e futura concorrente di Tale e Quale, stava parlando è successo il fuori programma.

La trasmissione viene bloccata per qualche secondo da Silverio, uno dei "boomer", che, giustamente, non sapendo come muoversi in tv ha chiamato Diaco per chiedergli se poteva andare in bagno. La scena è stata questa: Diaco interrompe Valeria Marini, si volta verso Silverio - che era seduto alle sue spalle - e gli chiede di cosa avesse bisogno. L'uomo molto serenamente annuncia: "Vorrei andare un attimo in bagno". "Qua si può fare, certo!" risponde Matano che poi si alza in piedi e si dirige verso la signora che era seduta di fianco a Silverio chiedendole: "Ma stefania dobbiamo andare dal proctologo, se vuoi ti do il numero di uno bravo!". Il conduttore ha quindi un po' preso in giro il concorrente e un po' ha cercato di ironizzare sulla situazione articolare, sui social qualcuno ha sottolineato come sia stato poco simpatico Diaco, lo studio dopo qualche secondo di sconcerto è scoppiato a ridere, mentre il signore si è allontanato per andare alla toilet.