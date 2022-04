"Don Matteo 13", addio Terence Hill: il video dell'ultima scena

Stasera l'ultima puntata in cui sarà presente l'attore. Al suo posto subentra Raoul Bova

In anteprima qualche immagine delle ultime scene interpretate da Terence Hill nella tredicesima stagione di "Don Matteo". L'appuntamento con l'ultima puntata dell'attore è per stasera, giovedì 21 aprile in prima serata su Rai 1. Qui potete trovare le anticipazioni.

Lo stesso Raoul Bova, entrato tra i protagonisti di questa nuova stagione ha però detto che potrebbe non essere l'ultima stagione in cui vedremo in azione il prete più amato della televisione: "Nella fiction tutto è possibile" ha dichiarato.

Nel cast di Don Matteo 13 oltre a Terence Hill nel ruolo di "Don Matteo" e Raoul Bova nel ruolo di "Don Massimo", ci sono Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione. La regia è affidata a Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna.

Don Matteo 13 - è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.