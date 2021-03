VIDEO | Masterchef 10, spopola l'intervista tripla ai giudici: tutti a caccia di "indizi" per la finale

La gettonatissima intervista tripla ai tre giudici di MasterChef è stata diffusa a novembre, all'inizio della decima stagione del cooking show più famoso d'Italia. Ma, a sorpresa, il video diffuso dal canale YouTube ufficiale di MasterChef Italia, è ancora cliccatissimo e ricercatissimo anche - e soprattutto - nel giorno della finale, per scoprire meglio il carattere dei tre giudici, chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavaccuiolo e Giorgio Locatelli, i loro gusti, le caratteristiche che deve avere un cuoco secondo loro, e cercare di carpire qualsiasi indizio per scoprire su chi potrebbero orientarsi le loro preferenze questa sera. Ricordiamo che la finale è questa sera, giovedì 4 marzo alle 21,15 su Sky e Now Tv.

L'intervista, tra serietà e molta autoironia, pregi e difetti, mette a nudo i tre giudici, che questa devono decidere chi - tra Irene, Monir, Antonio e Aquila - sarà il decimo MasterChef italiano.

E allora chi è il più buono? Per i tre non c'è dubbio: Cannavaccuiolo. E il più severo? Ovviamente Barbieri. E il più "stiloso"? Barbieri si autopromuove: e in effetti i suoi completi colorati e super chic lasciano sempre il segno.

E se si vedono tutti e tre per passare una serata in compagnia, chi cucina? "Siamo molto affiatati - dice Locatelli - se cuciniamo a casa sicuramente tutti e tre ci mettiamo qualcosa". I tre giudici parlano anche del rapporto tra di loro, "bello, sano e di amicizia" come sintetizza Cannavacciuolo.

Ma veniamo al sodo: qual è la caratteristica più importante per uno chef? "Deve essere tenace e sincero" per Barbieri, deve avere "passione" per Locatelli, e "curiosità" per Cannavacciuolo. E una frase che caratterizza i tre giudici? Barbieri sceglie "dentro al piatto ci dev'essere il tuo io", Locatelli dice "come on!", e uno spassosissimo Cannavacciuolo aggiunge, "l'amore passa, la fame no".