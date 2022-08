Gaffe a "Morning News": la signora in spiaggia imbarazza Simona Branchetti

Morning News questa mattina ha parlato delle vacanze, ma non le vacanze quelle sui social dei vip, sempre sotto i riflettori e perennemente alla ricerca del locale alla moda. Un pezzo del programma estivo d'informazione sta facendo il giro dei social per un collegamento in diretta dalla spiaggia di Ostia. Ma andiamo con ordine: il programma condotto da Simona Branchetti ha dedicato un servizio alle vacanze nella terza età. Per farlo ha chiamato, in video-collegamento, l'influencer e modella Licia Fertz, classe 1930 e star della pagina Instagram Buongiorno Nonna, creata dal nipote Emanuele Usai.

Ferz recentemente sul suo profilo ha mostrato un suo bagno al mare in cui veniva aiutata dal personale della spiaggia per raggiungere, a bordo di uno speciale sdraio con le ruote, la battigia per poter godere delle onde del mare in sicurezza. E proprio legato allo stare al mare in terza età era dedicato il collegamento da una spiaggia di Ostia diventato ora popolarissimo. La giornalista di Morning News ha chiesto ad un gruppo si signore se si fossero rinfrescate in mare e la risposta che le è stata data è qualcosa di unico. "Siamo in diretta - avverte la giornalista - Allora, vi siete rinfrescate?" e la signora risponde: "Benissimo! Pure la patata si è rinfrescata!".

L'intervistata quando si rende conto di aver detto tale frase in diretta si porta le mani alla bocca, come per dire "non posso credere di averlo detto", ma non contenta un'amica lo ripete per ben tre volte: "Pure la patata, pure la patata, pure la patata!". La giornalista con il sorriso sulle labbra, e una risata pronta ad esplodere, conclude il collegamento sottolineando: "Sì, si sono rinfrescate".