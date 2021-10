Tu si que vales: la straordinaria esibizione dei Solasta, che ha fatto piangere Sabrina Ferilli

(Nel video in alto, la commozione di Sabrina Ferilli di fronte ai Solasta)



Le note di The Show Must Go On interpretata dall'inconfondibile voce di Freddy Mercuri, lo sfondo impreziosito del Tao, ovvero simbolo del principio universale di tutte le cose, e vere e proprie acrobazie da parte dei ballerini. Questa l'esibizione dei Solasta, gruppo di performer che ieri sera ha stupito il pubblico di Tu si que vales e commosso la portavoce della giuria popolare Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli piange

La potenza dell'immagine non ha lasciato scampo. "In un minuto e mezzo avete spaccato tutto", ha commentato Maria De Filippi, giurata (insieme a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari) dello show nonché produttrice, di fronte ai sei ballerini. Nel pieno della performance, poi, sono arrivate le lacrime di Sabrina Ferilli.

Un impatto emotivo che ha portato il gruppo di ballerini in finale: come da regolamento, infatti, la giuria può decidere di mandare direttamente alla puntata finale un artista, senza passare da ulteriori selezioni, poiché particolarmente meritevole. Una decisione che comprende, ovviamente, anche quella della giuria popolare.

Chi sono i Solasta

I Solasta sono un gruppo di atleti e acrobati nati nel pieno della pandemia. Gli artisti hanno raccontato di essersi messi insieme proprio in tempi di lockdown: una volta terminate le restrinzioni, si erano ripromessi di girare il mondo con le loro esibizioni. E così hanno fatto. A partire proprio da Tu si que vales.