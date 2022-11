Vincenzo Malinconico 2 si farà? Anticipazioni, indiscrezioni, quando esce

Rai 1 ha trasmesso giovedì 10 novembre la quarta e ultima puntata di “Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso”. Un finale di stagione ricco che ha rivelato al pubblico la verità sull’assassinio di Brooke ed ha aperto al protagonista nuovi scenari sentimentali. Ciò che adesso i fan si chiedono è: ci sarà una seconda stagione della serie? Scopriamolo insieme.

Vincenzo Malinconico: la seconda stagione si farà?

“Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso” è stata una delle novità televisive più gradite degli ultimi mesi. La prima stagione è stata sceneggiata dallo scrittore Diego De Silva (con Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso) a partire da tre dei suoi romanzi: “Non avevo capito niente”, “Mia suocera beve”, “Divorziare con stile”.

Massimiliano Gallo - già noto ai telespettatori di Rai 1 per “Imma Tataranni” e “I bastardi di Pizzofalcone” - ha vestito gli abiti del protagonista, circondato da un cast nutrito: Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Lina Sastri, Francesco Di Leva, solo per citare alcuni volti noti che hanno interpretato personaggi ricorrenti.

Giovedì 10 novembre è andata in onda la quarta ed ultima puntata della serie. Nel corso della serata è stato rivelato il nome della persona che ha ucciso la giovane Brooke - vicenda che ha attraversato tutte le puntate stagionali – ma ha aperto anche degli scenari sentimentali che aspettano adesso di essere risolti: nella sequenza conclusiva di abbiamo visto l’affascinante Veronica Starace Tarallo (Diane Fleri) bussare alla porta del protagonista con un mazzo di fiori e, contemporaneamente, Alessandra Persiano, di ritorno e probabilmente pronta a ricominciare la storia d’amore con il protagonista. Come andrà a finire?

“Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” è una serie pensata per avere più stagioni. La Rai ha puntato molto su questo progetto. Bisogna dire che, dopo un’ottima partenza, i dati auditel hanno subìto una flessione, anche se l’ultimo appuntamento ha soddisfatto le aspettative, battendo nettamente il maggiore avversario della serata, “Grande Fratello VIP” .

In prima battuta bisogna sottolineare che c'è ancora materiale per le storie di Malinconico. I libri di De Silva non ancora adattati sono tre: “Sono contrario alle emozioni”, “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)” e “Sono felice, dove ho sbagliato?”. Ma essendo l'ultimo uscito quest'anno, il personaggio non è certamente andato in vacanza.

Manca ancora l'ufficialità, ma sembra difficile che la Rai possa cambiare idea: "Vincenzo Malinconico 2" quasi certamente si farà. Il regista Alessandro Angelini si è detto già pronto e Massimiliano Gallo sembra molto legato al personaggio.

Complicato stabilire quando si vedranno i nuovi episodi della serie, ma tutto porta ad una possibile prima visione fissata per il 2024.