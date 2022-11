Vincenzo Malinconico, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Terzo appuntamento con l’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo. Oltre alle incertezze sentimentali, il protagonista si muove questa sera tra due casi: quello di Romolo Sesti Orfeo, uomo in cerca dell’assassino di suo figlio, e quello riguardante la morte di Brook: Vincenzo scopre che l’ex fidanzato della giovane aveva pesanti debiti.

Vincenzo Malinconico, anticipazioni del 3 novembre

Dopo molto tempo trascorso nelle mediocrità generale, l'avvocato Vincenzo Malinconico si ritrova adesso una vita piena e imprevedibile, tanto sul versante lavorativo quanto su quello privato. Nella terza puntata stagionale, in onda oggi 3 novembre su Rai 1, il protagonista giunge in tribunale e si imbatte in un uomo, tale Romolo Sesti Orfeo. Quest'ultimo gli racconta la sua drammatica storia: padre di un ragazzo vittima della camorra, si trova adesso in procedimenti giudiziali tortuosi e senza soluzioni soddisfacenti, al punto che ha deciso di agire di sua iniziativa e di mettersi alla ricerca dell'assassino di suo figlio.



Malinconico però deve tenere anche sotto controllo Fantasia: quando prova a fargli comprendere che la morte di Brooke è in parte colpa sua, l’assistito viene colpito da un infarto.

Sempre a proposito di Brooke, il protagonista viene a sapere che Dylan, ex fidanzato della giovane, era finito in un giro di scommesse clandestine e doveva restituire una grossa somma ad un certo Teicheué. L’avvocato indaga e scopre anche una pista riguardante il caso di Romolo Sesti Orfeo. Quando si reca al centro sportivo per parlare con lui, non sa che il luogo è frequentato anche dall’assassino del figlio di Romolo. Ma forse qualcuno sta ingannando Malinconico.

Dove vedere Vincenzo Malinconico in tv e in streaming (giovedì 3 novembre 2022)

La terza puntata di Vincenzo Malinconico va onda giovedì 3 novembre su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.