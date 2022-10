"Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso": anticipazioni, trama, cast, puntate

Parte oggi, in prima serata su Rai1, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, serie televisiva che ha come protagonista il personaggio nato dalla penna di Diego De Silva e interpretato da Massimiliano Gallo. Avvocato mollato dalla moglie e un po’ filosofo, sa fare un po’ di tutto, ma nulla con sufficiente costanza, filosofeggiare a parte. Quattro prime serate che si muovono tra la commedia e il giallo. Leggiamo le anticipazioni di questo nuovo progetto di Rai1.

Vincenzo Malinconico: numero di puntate

La prima stagione di Vincenzo Malinconico è composta da otto episodi, ognuno dei quali dalla durata di 50 minuti o poco più. In totale vanno in onda quattro puntate: vengono dunque trasmessi due episodi per volta.

La trama di "Vincenzo Malinconico"

Vincenzo Malinconico trascorre le giornate in modo precario: i clienti da assistere sono pochi e le cause quasi sempre di scarsa rilevanza. Tutto ciò lo porta a vivere alla giornata, ma il più delle volte la prende con filosofia. Anche la sua vita privata è all’insegna dell’incertezza: l’ex moglie Nives lo ha lasciato per un architetto ma di tanto in tanto ritorna da lui. Quando l’uomo cerca di ricostruire ciò che è stato, Nives fugge nuovamente. Vincenzo comincia allora a frequentare una bella collega, Alessandra Persiano, cosa che indispettisce l’ex moglie, con la quale ha avuto in passato un figlio di nome Alfredo; c’è però una seconda figlia di nome Alagia, avuta da Nives da una passata relazione. Qualcosa per Malinconico potrebbe cambiare quando viene chiamato d’ufficio per difendere un tale Mimmo ‘O Burzone, macellaio di camorra che - pare - è solito fare a pezzi le vittime del sistema malavitoso. Quando dopo le iniziali titubanze accetta, Vincenzo conosce Amodio Tricarico, un tuttofare della camorra. Ma intanto Brooke, figlia di Mimmo, viene trovata morta.

Vincenzo Malinconico, anticipazioni prima puntata

Due gli episodi in onda oggi, 20 ottobre 2022. Nel primo, Un avvocato d’insuccesso, Vincenzo Malinconico, modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un becchino di camorra. Intenerito dalla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda tanto la sua Alagia, Vincenzo accetta di difendere il camorrista. In tribunale, Vincenzo incrocia Alessandra Persiano, l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalla sua goffa timidezza e, con suo grande stupore, gli lascia il numero di telefono.

Nel secondo, Non avevo capito niente, Malinconico ottiene dal GIP la scarcerazione del Burzone ma c’è qualcosa che non lo convince. Brooke, innamoratissima del violento Dylan, confida felice a Malinconico che il ragazzo, dopo essere sparito per qualche giorno, si è finalmente rifatto vivo e vuole fare pace con lei. Presto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati. Il Burzone viene riarrestato in flagranza di smistamento di cadaveri: la scarcerazione era frutto di una strategia dei magistrati per prenderlo con le mani nel sacco. Vincenzo non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che viene raggiunto dalla tragica notizia dell’omicidio di Brooke.

Cast e personaggi

I telespettatori di Rai 1 lo hanno già visto in diverse serie di successo (da I bastardi di Pizzofalcone a Imma Tataranni) ma, dal cinema al teatro, Massimiliano Gallo è davvero infaticabile. Finalmente anche sul piccolo schermo veste i panni del protagonista assoluto di una serie attesa: è lui il Vincenzo Malinconico del titolo, attore perfetto per interpretare il personaggio creato da Diego De Silva. Nel ruolo di Nives, ex moglie di Vincenzo, troviamo Teresa Saponangelo, fresca vincitrice del David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per il film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Denise Capezza interpreta Alessandra; Francesco Di Leva è Tricarico. In più nel cast ci sono attori come Michele Placido (Tarallo), Ana Caterina Morariu (Veronica), Lina Sastri (Assunta) e Giacomo Rizzo (Giustino).

Dove vedere Vincenzo Malinconico

La prima stagione di Vincenzo Malinconico andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.