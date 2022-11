Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso, stasera l’ultima puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, 10 novembre, in prima serata la quarta e ultima puntata di “Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso”. L’arrivo di Alf mette in forte discussione la relazione tra il protagonista e Alessandra Persiano. Ma vecchi e nuovi casi professionali non possono essere trascurati: la risoluzione sull’omicidio di Brooke è alle porte, mentre l’avvenente moglie di un avvocato avanza una proposta a Malinconico. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Vincenzo Malinconico, anticipazioni del 10 novembre

La serie televisiva di Rai 1 “Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso” giunge oggi, 10 novembre, ai titoli di coda stagionali. Tratta dai romanzi di Diego De Silva e diretta da Alessandro Angelini, la fiction è interpretata, tra gli altri, da Massimiliano Gallo, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Lina Sastri. Nell’appuntamento di questa sera ecco aggiungersi un’eccezionale guest star: Michele Placido. Ma cosa ci mostreranno questi ultimi episodi?



In prima battuta ritroviamo Teicheuè che, assediato dalle domande degli inquirenti, continua a ribadire la sua innocenza. A difenderlo c’è proprio Vincenzo Malinconico, che deve però far fronte anche a vicende di carattere sentimentale: proprio adesso che la relazione con Alessandra Persiano sembrava procedere verso la giusta direzione, viene messa in discussione dall’arrivo di Alf. Quest’ultimo propone alla donna un allettante lavoro in direzione Milano. La donna deve dunque scegliere tra la propria professione e gli affari di cuore.

In dirittura d’arrivo la linea narrativa riguardante l’omicidio della giovane Brooke, Malinconico si imbatte nell’affascinante Veronica Starace Tarallo, moglie di un importante avvocato. La donna chiede a Vincenzo di assisterla nella causa di separazione dal marito. Quest’ultimo vuole fare un patto con Vincenzo, che dovrebbe rinunciare alla causa, in cambio di un’alta somma di denaro. L’avvocato d’insuccesso deve far fronte ad importanti decisioni.

Dove vedere Vincenzo Malinconico in tv e in streaming (giovedì 10 novembre 2022)

La quarta ed ultima puntata di Vincenzo Malinconico va onda giovedì 10 novembre su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.