The Voice Senior, ha vinto Annibale Giannarelli la voce di "Lo chiamavano Trinità"

I problemi tecnici non hanno reso meno emozionante la vittoria di Annibale Giannarelli. Il televoto è andato in tilt tanto da far slittare la messa in onda del Tg1 di alcuni minuti e quindi Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, è dovuto intervenire per chiedere scusa: "Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt".

Giannarelli ha così stabilito un nuovo primato: è il vincitore più anziano di un talet show. Il cantante, del team di Gigi D'Alessio, ha vinto con il 44.15% delle preferenze: la voce del brano colonna sonora del film Lo chiamavano Trinità ha conquistato il pubblico.

Il 73enne per la finalissima ha deciso di cantate proprio "Lo chiamavano Trinità", l'emozione era alle stelle: "Io sono venuto a The Voice Senior per dare piacere a tutti coloro che sono in ascolto ma il piacere è stato veramente tutto mio". Giannarelli si è scontrato all'ultima manche con Walter Sterbini del Team Loredana Bertè, Claudia Arvati (Gigi) e Marcella Di Pasquale del Team Clementino.

Il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior è Annibale Giannarelli con una percentuale pari al 44,15% al televoto. pic.twitter.com/MeSzIvp8R8 — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 21, 2022

La finalissima di The Voice Senior

Alla finale, andata in onda ieri sera, hanno partecipato 12 concorrenti e Riccardo Cocciante è stato il super ospite. Il cantante si è esibito in apertura e poi si è seduto insieme ai giudici per tornare a cantare in altri momenti dello show.

Le esibizioni della finale sono state queste: Walter Sterbini, Ancora; Marcella Di Pasquale, Nel sole; Annibale Giannarelli, My way; Franco Tortora, Vent'anni; Claudia Arvati, E poi; Russell Russell, Proud Mary; Roberto Barocell, Un senso; Lanfranco Carnacina, You are so beautiful; Piero Cotto e Beatrice, Questione di feeling; Donata Brischetto, Hot Stuff; Luciano Genovesi, Hotel California.

A scontrarsi nell'ultimo round sono stati invece Walter Sterbini con Cambiare, Claudia Arvati con Like a natural woman, Marcella Di Pasquale con La casa del sole e infine il vincitore con Lo chiamavano Trinità.

Incredulo quando ha sentito pronunciare il suo nome, Annibale ha nascosto il volto tra le mani e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.