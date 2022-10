Siamo nel pieno della messa in onda di Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, in onda su Canale 5 dal 30 settembre al 4 novembre. Ma le otto puntate già programmate saranno seguite da una seconda stagione? Leggiamo tutto ciò che è emerso dalle fonti ufficiali.

"Viola come il mare", la seconda stagione

“Viola come il mare” era per molti uno degli appuntamenti televisivi più attesi della prima metà del palinsesto 2022-2023. Dopo un primo rinvio, la fiction di Canale 5 ha debuttato venerdì 30 settembre, prevalendo su un colosso come “Tale e quale show”, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Un risultato che ha immediatamente prodotto la curiosità di molti telespettatori che hanno cominciato a chiedersi: “Viola come il mare” avrà una seconda stagione o è da considerarsi come una miniserie autoconclusiva? A rispondere è stata la più autorevole delle voci, quella di Luca Bernabei, produttore (insieme alla Lux Vide) della serie. Forte del successo del primo appuntamento, Bernabei non ha soltanto annunciato che la seconda stagione si farà, ma addirittura ha precisato che le sceneggiature delle future puntate sono già in fase di scrittura. Trasmessa il 7 ottobre, la seconda puntata della fiction ha subìto un calo di ascolti non trascurabile, cedendo il trono al programma con Carlo Conti, che ha nettamente battuto la fiction.

E adesso? La seconda stagione è a rischio? I fan di Francesca Chillemi e di Can Yaman possono al momento restare tranquilli: difficile pensare ad un dietrofront tanto clamoroso della produzione. Certo, non si potranno trascurare i dati auditel delle prossime settimane: in caso di ulteriori cali di ascolti il futuro della serie potrebbe essere a rischio; o, quantomeno, la produzione potrebbe rallentare. Dunque, “Viola come il mare 2” si farà? La risposta è la seguente: molto probabilmente sì, ma per ottenere l’ufficialità bisognerà attendere un po’. Di sicuro la seconda stagione non farebbe a meno delle due colonne portanti del progetto, ovvero la coppia di attori protagonisti: Francesca Chillemi e di Can Yaman.