Viola come il mare, le anticipazioni della prima puntata

Al via venerdì 30 settembre, Viola come il mare è l’attesa serie di Canale 5 interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman. Sei appuntamenti che seguono le vicende di Viola, una donna che, da Parigi, torna nella sua Palermo con l’intento di ritrovare il padre che non vede da molti anni: sulla sua strada incontra l’ispettore Francesco Demir, con il quale formerà una inedita coppia per indagini criminali.

Viola di mare: anticipazioni del 30 settembre (prima puntata)

Viola Vitale torna a Palermo, sua terra di origine, dopo aver lavorato per molti anni a Parigi, nel settore della moda. Fin dal suo arrivo in città la donna si mette alla ricerca del padre, un uomo che ricorda appena ma a cui deve comunicare alcune cose di fondamentale importanza. Nel frattempo Viola inizia a lavorare per una testata come cronista di nera. Mediante questa nuova attività fa la conoscenza di Francesco Demir, Ispettore Capo. Dopo essere stata indagata per un equivoco per la morte di una donna, Viola si occupa delle indagini di un omicidio riguardante un ragazzo. Lo straordinario fiuto della donna colpisce profondamente Demir: i due formano da quel momento una inedita ma talentuosa coppia, pronta a lavorare per una indagine non ufficiale. Nel frattempo cominciano ad emergere alcuni particolari sul padre di Viola, divisa adesso tra tormenti personali e nuove indagini da affrontare.

Dove vedere Viola come il mare in tv e in streaming (venerdì 30 settembre 2022)

La prima puntata di Viola come il mare va in onda in prima tv assoluta il 30 settembre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. L’episodio è visibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.