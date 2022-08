Viola come il mare: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast, personaggi

Già rinviata da Mediaset ma molto attesa, la serie che affianca Francesca Chillemi e Can Yaman è in rampa di lancio. Storia di una donna che, da Parigi, torna da Palermo per conoscere il suo vero padre. Inizia poi a lavorare come giornalista di cronaca nera locale, affiancata dall’affascinante ispettore Francesco Demir. Leggiamo qualcosa in più su questa nuova serie.

Quando inizia Viola come il mare

Dopo qualche rinvio, Mediaset ha finalmente comunicato la data d’inizio di Viola come il mare. Il giorno prescelto è venerdì 30 settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Si scontra, in tal modo, con un programma solido come Tale e Quale Show (Rai 1).

Viola come il mare: numero di puntate

La prima stagione di Viola come il mare è composta da 12 episodi, trasmessa da Canale 5 nel corso di sei puntate. Trama e anticipazioni La fiction racconta la vita di Viola Vitale, una giovane donna che ha trascorso anni della sua vita ad occuparsi a tempo pieno del suo lavoro: comunicazione nel mondo della moda. Ormai da tempo vive a Parigi, sede della sua attività; fino a quando decide di trasferirsi nella sua terra natale, Palermo, con il preciso intento di trovare suo padre, una persona che non ha mai conosciuto. Qui la sua professione prende tutt'altra direzione: Viola comincia a lavorare per una testata web e, dalla moda, la sua materia di riferimento diventa la cronaca nera. Un giorno la donna conosce Francesco Demir, un ispettore che svolge impeccabilmente il proprio lavoro: stimato ed efficiente, l'uomo appare piuttosto disilluso nei confronti dell'umanità. Viola e Francesco iniziano a formare una inedita coppia, lavorando - l'una come giornalista e l'altro come ispettore - su alcuni casi di omicidio. Viola può inoltre contare sul dono della sinestesia, un fenomeno dove la stimolazione di più sensi agisce contemporaneamente.

Cast, personaggi, regista, produzione

La protagonista, Viola Vitale, è interpretata da Francesca Chillemi. L’attrice è in procinto di spiccare definitivamente il volo: oltre a questa fiction, a breve diventerà il personaggio simbolo di “Che Dio ci aiuti” (orfano di Elena Sofia Ricci), dove recita già dal 2011. Ad interpretare l’ispettore Francesco Demir troveremo il turco Can Yaman, attesissimo in questa trasferta italiana, dopo i fasti di “DayDreamer”. Completano il cast Simona Cavallari, nel ruolo di Claudia, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa, Giovanni Nasta, Daniele Virzì. La serie è basata sul romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini ed è diretta da Francesco Vicario, prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI.

Dove vedere Viola come il mare in tv e in streaming

La prima stagione di Viola come il mare andrà onda in prima tv assoluta su Canale 5. Gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand sul portale Mediaset Infinity.