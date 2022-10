Viola come il mare, le anticipazioni della seconda puntata (7 ottobre 2022)

Dopo il successo della prima puntata, va in onda oggi, 7 ottobre, il secondo appuntamento con "Viola come il mare", la fiction interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman. I casi della puntata riguardano l'assassinio di una prostituta e un traffico di essere umani. Disilluso dalla vita, Francesco Demir inizia però a provare qualcosa per la protagonista. Ecco cosa vedremo questa sera.

Viola di mare: anticipazioni del 7 ottobre (seconda puntata)

La nuova puntata di "Viola come il mare" ci mostra la coppia formata dalla protagonista e da Francesco intenta a indagare sulla morte di una prostituta. Al contempo i due iniziano a conoscersi meglio e a confidarsi: l'uomo dice a Viola di aver vissuto un'infanzia difficile e che a causa di vecchi traumi ha sviluppato un rapporto di diffidenza verso il prossimo e che, a causa di ciò, fatica a credere nel vero amore. La donna è intanto occupata anche a risolvere il mistero legato al padre.

Successivamente Francesco è impegnato in un caso molto delicato legato al traffico di esseri umani. In particolar modo conosce Farah, una giovane donna a cui il destino potrebbe consegnare un'atroce sorpresa. Contemporaneamente Viola inizia a frequentare un'azienda agricola gestita da un certo Raniero. Francesco non vede di buon occhio questa novità ma forse, semplicemente, qualcosa in lui comincia a muoversi: comincia a provare per Viola qualcosa in più di una semplice amicizia?

Dove vedere Viola come il mare in tv e in streaming (venerdì 7 ottobre 2022)

La seconda puntata di Viola come il mare va in onda in prima tv assoluta il 7 ottobre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibile in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.