Viola come il mare, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Nel terzo appuntamento con “Viola di mare”, in onda il 14 ottobre su Canale 5, Demir è ancora impegnato con le indagini sul traffico di esseri umani. E mentre inizia a frequentare Farah, Viola è sempre più emotivamente coinvolta nella relazione con Raniero, che la aiuta anche con le indagini inerenti a suo padre. Leggiamo la trama della nuova puntata della fiction.

Viola di mare, le anticipazioni del 14 ottobre

Terzo appuntamento con la prima stagione di “Viola come il mare”, serie televisiva di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman. Francesco Demir è ancora pienamente impegnato con le delicate indagini sul traffico di esseri umani. Non solo le ricerche non producono significativi indizi ma Farah, la donna che in un primo momento sembrava di fondamentale importanza per la risoluzione del caso, non sembra poter essere d’aiuto. Quando uno dei giornalisti di Sicilia Web News sembra essere attivamente coinvolto in questa tremenda storia, Demir capisce che non c’è altro tempo da perdere.

Nel frattempo Viola riesce a ritagliarsi del tempo per impegni gli extra-lavorativi: il rapporto con Raniero si consolida e per la prima volta dopo tanto tempo può guardare al futuro con ottimismo. In più, l’uomo è propenso ad aiutarla nelle ricerche del padre. Emergono, a tal proposito, delle notizie significative: pochi anni prima la madre di Viola aveva visitato Palermo in gran segreto. Dietro questo episodio potrebbero nascondersi dei dettagli rivelatori. Sentimentalmente distanti ed impegnati ciascuno in frequentazioni – l’uno con Farah, l’altra con Raniero – Francesco e Viola si ritrovano per indagare su un nuovo caso: un uomo è stato vittima di un pirata della strada. Dietro questo avvenimento potrebbe però nascondersi una verità ben più complessa.

Dove vedere Viola come il mare in tv e in streaming

La terza puntata di Viola come il mare va in onda in prima tv il 14 ottobre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche in streaming (live e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.