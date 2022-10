Viola come il mare, stasera la quarta puntata: le anticipazioni

La quarta puntata di “Viola di mare”, in onda venerdì 21 ottobre su Canale 5, vede la protagonista impegnata su due nuovi casi. E mentre il suo rapporto con Raniero si consolida, non si può dire altrettanto di Francesco Demir, che sta vivendo con Farah una fase di stallo. Leggiamo la trama della nuova puntata della fiction.

Viola di mare: anticipazioni del 21 ottobre

La quarta puntata di “Viola come il mare”, in onda venerdì 21 ottobre su Rai 1, vede la protagonista sempre più legata a Raniero. I due cominciano a fare dei progetti e il primo intento è quello di trascorrere insieme il weekend, lontani dagli stress del lavoro. Il destino gioca però un brutto scherzo a Viola, colpita da un fastidioso raffreddore e da uno scenario lavorativo che va ad inasprirsi. Nel frattempo viene ritrovata senza vita la ristoratrice Luisa Palazzo. Quelli che dovevano essere dei romantici giorni con il suo fidanzato si trasformano per Viola Vitale in momenti carichi di impegni e tensioni. Gli affari di cuore non vanno altrettanto bene per Francesco Demir, che inizia a porsi qualche domanda sul suo rapporto con Farah. In più, la donna decide di fuggire dal centro di accoglienza che la ospita, fornendo nuovi motivi di preoccupazione. Intanto emerge un nuovo drammatico caso: l’omicidio dell’avvocato Graziosi. Viola inizia ad indagare e, immersa nel lavoro, scopre un incredibile segreto che riguarda la sua collega Tamara. La giornalista deve prendere una importante decisione. Sul fronte privato, Viola capisce che non può più nascondersi e decide di parlare con Raniero della sua sinestesia.

Dove vedere Viola come il mare

La quarta puntata di Viola come il mare va in onda in prima tv il 21 ottobre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.