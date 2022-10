Viola come il mare, stasera la quinta puntata: le anticipazioni

Penultimo appuntamento con la serie di Canale 5 “Viola di mare”, interpretata dalla coppia composta da Francesca Chillemi e Can Yaman. Le rispettive relazioni di Viola e Francesco entrano in crisi, ma mentre la donna riceve importanti notizie riguardanti il padre scomparso, i due devono fare i conti con l’omicidio di una giovane atleta.

Viola di mare: anticipazioni del 28 ottobre

La serie televisiva “Viola come il mare” si avvia verso la conclusione. I due episodi in onda oggi, 28 ottobre, su Canale 5, sono quelli che precedono il gran finale del 4 novembre. I protagonisti della serie, Viola e Francesco, vivono parallelamente le proprie incertezze sentimentali. Le cose tra Viola e Raniero vanno bene, ma adesso che si parla seriamente di convivenza, la donna sente un senso di responsabilità troppo forte. Al contempo la storia tra Francesco e Farah è sempre più critica: scemata la passione iniziale, l’uomo comincia a credere di essere stato ingannato da lei. Viola e Francesco sono però chiamati in causa da importanti responsabilità: un nuovo delicato caso si presenta all’orizzonte.

Una giovane atleta viene trovata senza vita. Dalle prime indagini pare che l’avvenimento sia riconducibile ad un avvelenamento. Mentre indaga sul caso con Francesco, Viola è chiamata in causa da Tamara: la donna potrebbe infatti fornirle alcune indicazioni sul ritrovamento del padre. Anche Demir porta avanti le sue indagini sul traffico di essere umani: fa, in merito, una scoperta che potrebbe rivelare una realtà agghiacciante. Il rapporto tra Viola e Claudia è, intanto, decisamente migliorato.

Dove vedere Viola come il mare (28 ottobre 2022)

La quinta puntata di Viola come il mare va in onda in prima tv il 28 ottobre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity , sia in live streaming che on demand.