Viola come il mare, stasera ultima puntata: le anticipazioni

In onda oggi, 4 novembre, su Canale 5, l’ultima puntata di “Viola come il mare” promette colpi di scena, tensione e dei protagonisti sommersi da tormenti e incertezze. La protagonista, in particolar modo, finisce in un vortice che la porta a diventare oggetto di un ricatto. Viola viene rapita: chi sono le misteriose persone che ha incontrato nel corso delle sue indagini e cosa chiedono per liberarla?

Viola di mare: anticipazioni del 4 novembre

“Viola come il mare” giunge ai titoli di coda della sua prima stagione. Nella puntata trasmessa oggi 4 novembre da Canale 5, ritroviamo una Viola Vitale ancora scossa per l’incontro con Don Andrea, l’uomo che la protagonista crede essere suo padre. Tormentata, la donna è coinvolta anche in un altro spinoso caso, quello riguardante un uomo, agitato e fuori di sé per la scomparsa della figlia Dalila: crede che la ragazza sia ancora viva e vuole trovarla a tutti i costi. Nell’indagare, Viola capisce che questa brutta faccenda potrebbe essere strettamente collegata a ciò che è accaduto a Farah. Anche Francesco Demir crede che questa ipotesi sia più che probabile e vuole scoprire l’identità della misteriosa persona che vorrebbe depistare le sue indagini sul traffico di umani.

Quando Viola fa una scoperta sul proprio passato inizia ad assumere dei farmaci e fa, poco dopo, un incontro che la metterà nei guai. La Vitale si ritrova a quel punto ad essere l’oggetto di un ricatto. Riuscirà Demir a salvarla?

Viola come il mare è una serie televisiva in sei puntate diretta da Francesco Vicario e basata sul romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI, è interpretata, nei ruoli principali, da Francesca Chillemi e Can Yaman.

Dove vedere Viola come il mare (4 novembre 2022)

La sesta ed ultima puntata di Viola come il mare va in onda il 4 novembre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.