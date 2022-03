My Generation: i Virginiana Miller protagonisti stasera su Sky Arte

Il quarto episodio di My Generation, la rubrica musicale dedicata alle band che hanno fatto la storia della musica italiana di fine anni Novante, stasera racconta e ospita i Virginiana Miller.

L’appuntamento è oggi in prima tv su Sky Arte a partire dalle 20:15.

Chi sono i Virginiana Miller

Con il nome ispirato a quello di una pianta dell’Orto botanico di Pisa, i Virginiana Miller si formano

nel 1990 a Livorno. La loro prima pubblicazione risale al 1997 quando, dopo aver firmato con la B&B (etichetta dei C.S.I. e dei Marlene Kuntz), esce “Gelaterie sconsacrate”. L’album è subito un successo per la critica e lancia definitivamente la carriera della band: seguiranno “Italiamobile”, “La verità sul tennis”, “Fuochi fatui d’artificio”, “Il primo lunedì del mondo” e “Venga il regno”. Quest’ultimo disco garantirà ai Virginiana un David di Donatello, come migliore canzone originale – Tutti i santi giorni” – nell’omonimo film di Paolo Virzì nel 2013, e la Targa Tenco per la migliore canzone a “Lettera di San Paolo agli operai”.

My Generation: programma e ospiti

Dopo i Virginiana Miller, i prossimi protagonisti di My Generation saranno gli Africa Unite (19 marzo), Massimo Volume (26 marzo), Modena City Ramblers (2 aprile), La Crus (9 aprile), Marlene Kuntz (16 aprile) e i Perturbazione (23 aprile). Dove vederlo stasera in tv (sabato 12 marzo) My Generation va in onda stasera alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) ed è disponibile on demand e in streaming su NOW.