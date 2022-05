Vite al limite, anticipazioni: la storia di Tammy, ingrassata a causa dei problemi del padre

Oggi, 23 maggio, va in onda la puntata di Vite al limite dedicata a Tammy Patton: la donna ha avuto una infanzia complessa a causa del padre: i problemi che l’uomo ha avuto con la droga hanno provocato in famiglia una grande crisi economica. La figlia ha così sfogato sul cibo tutta la sua frustrazione fino a raggiungere, da adulta, i 269 kg di peso. Riuscirà il Dr. No ad aiutarla? Scopriamo le anticipazioni della serata di Real Time

Le anticipazioni della puntata di oggi: la storia di Tammy Patton

La puntata di Vite al limite in onda oggi, 23 maggio, ha come protagonista Tammy Patton, proveniente da Wichita Falls, Texas. Come quasi tutti coloro che ricorrono all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan, anche la Patton è stata vittima di una infanzia molto difficile. A condizionare la sua vita è stata la tossicodipendenza del padre, già di per sé motivo di un’atmosfera casalinga opprimente. In più l’acquisto della droga ha mandato la famiglia in forte crisi economica. Per Tammy i problemi con il cibo sono cominciati all’età di 9 anni: la frustrazione era riversata esclusivamente su di una dannosa alimentazione. Raggiunti i 269 chili, a 41 anni la donna ha deciso

di rivolgersi al programma Vite al limite. A spingerla verso l’intervento di bypass gastrico sono state le sue due figlie, Alize (19 anni) e Serenitti (21) ma anche gli incombenti problemi di salute. Tammy racconta infatti di essere vittima di forti dolori diffusi in tutto il corpo, causati dallo sforzo a cui esso è sottoposto. Un altro difficile caso per il “Dr. No”.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 23 maggio)

La puntata di Vite al limite va in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.