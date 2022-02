Real Time, 'Vite al limite' in prima tv: Lucas scopre il suo peso dopo quattro anni

Una nuova sfida per il dottor Younan Nowzaradan: Lucas vive la sua vita sedentaria ignorando i gravi problemi di peso che il suo corpo sta attraversando, e solo dopo qualche anno deciderà di rivolgersi al medico iraniano.

La nuova puntata va in onda oggi in prima tv su Real Time a partire dalle 21:25.

Anticipazioni e protagonisti nuovo episodio

Lucas Higdon ha 33 anni e vive a Conroe, in Texas. Sogna di lavorare nel campo della tecnologia, ma trascorre le sue giornate mangiando e giocando ai videogame. È dal 2017 che non poggia un piede sulla bilancia, motivo per cui non ha assolutamente idea del suo reale peso. Quando, incitato dalla sorella, si pesa, è costretto a riconoscere la gravità della situazione: con i suoi 280 chili non è più in grado di condurre una vita normale. Deve lasciare il suo lavoro alla pizzeria

d’asporto, non può più andare a fare la spesa, non ci sta più nella doccia e i genitori gliene costruiscono una più grande in giardino. Sempre con il sostegno della sorella, Lucas deciderà così di rivolgersi al dottor Nowzaradan, che gli preparerà una dieta ferrea per perdere circa 14 chili prima dell’operazione. Un mese dopo, il suo paziente è ancora a poco più di un chilo dal target richiesto: potrà comunque sottoporsi all’intervento chirurgico?

Vite al limite: il format

Vite al limite è il docureality che racconta le storie di persone obese determinate a perdere peso affidandosi al “Dr. Now”, il medico Younan Nowzaradan, che aiuterà i pazienti in questa impresa attraverso percorsi di recupero e interventi chirurgici come bypass gastrici.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 28 febbraio)

Vite al limite è in onda stasera in prima tv su Real Time e in streaming sul sito ufficiale. La nuova puntata è in prima serata e inizia alle 21:25.