Vite al limite, prima tv: il peso di Mike rischia di costargli l’affido dei figli

La decima stagione di Vite al limite giunge al suo quarto episodio. Lo show statunitense ripercorrerà la storia di Mike, determinato a dimagrire dopo essersi rivolto al famoso medico Younan Nowzaradan. Si tratta di uno dei protagonisti del programma che dovrà perdere il maggior numero di chili, il più alto di tutta quest’edizione.

La première del nuovo episodio va in onda oggi su Real Time a partire dalle 21:25.

Anticipazioni e protagonisti nuova puntata

Mike Maginness ha 37 anni e vive a Marion, in Ohio. Pesa oltre 338 chili, e il suo disturbo con il cibo ha origini lontane. Quando il suo sogno di diventare un giocatore di football americano si è definitivamente frantumato, infatti, Mike ha cercato rifugio nel cibo. Nel giro di poco tempo ha dovuto anche affrontare un divorzio e tornare in una casa di proprietà dei genitori. Oltre ad avere seri problemi di salute, però, ora rischia di perdere la custodia dei figli, in quanto non è più in grado di muoversi liberamente. Mosso da questo sentimento paterno, Mike andrà a Houston, in Texas, dal dottor Nowzaradan, pronto a seguire il suo programma di dimagrimento per sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha solo un’estate per seguire la dieta e raggiungere il peso richiesto per l’operazione di settembre: riuscirà Mike a continuare a vedere i suoi figli?

Vite al limite: il format

Vite al limite è il docureality che racconta le storie di persone obese decise a perdere peso affidandosi all’esperienza del “Dr. Now”, il medico iraniano Younan Nowzaradan, il quale aiuterà i pazienti in questa impresa attraverso percorsi di recupero e interventi chirurgici, solitamente bypass gastrici.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 7 febbraio)

Vite al limite è in onda stasera in prima tv su Real Time e in streaming sul sito ufficiale. La nuova puntata è in prima serata e inizia alle 21:25.